أيدت «حسني مبارك» وأُصيبت بحالة إكتئاب وصراع نفسي داخلي.. محطات مثيرة في حياة «ماجدة زكي»

إتسمت ملامحها بالهدوء والجدية والحدة، ولكن كل ذلك لم يمنعها أدائها الأدوار الكوميدية وتحقيق النجاح الكبير فيها، بل وصنفت كفنانة ضمن قوائم فناني الكوميديا والفكاهة في مصر، وإستطاعت أن تستحوذ علي إعجاب المشاهدين من خلال أول ظهور لها في عام 1978 من خلال دورها في مسلسل “أحلام الفتي الطائر” مع الفنان المصري عادل إمام، وطوال مشوارها الفني تميزت بإنتقائيتها للأعمال الفنية التي تعرض عليها ولا تضع في الإعتبار أن ذلك من المحتمل أن يعوق من حركة مشوارها الفني وتقليل أدوارها، ولكنها تقتنع بما تفعله، وتفضل أن تعمل دائماً في صمت، وتبعد عن أعين الإعلام والبرامج التليفزيونية بقدر المستطاع، إنها الفنانة “ماجدة زكي”.

نشأتها

في اليوم الخامس والعشرون من شهر نوفمبر عام 1964 ولدت الفنانة “ماجدة حسن زكي” في محافظة القاهرة، وإلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه، وخلال فترة الدراسة فيها تلقت العديد من الحملات الإعلانية، ولكنها لم تقبلها ورفضت ذلك حينها، بالإضافة إلي أنها قد تقدم إليها الكثير من الرجال لخطبتها ولكنها رفضت الإرتباط.

بعدما شاركت في مسلسل “أحلام الفتي الطائش” ونجحت في دورها، إختيرت في عام 1981 لتشارك بفيلم “أمهات في المنفي”، وبرعت أيضاً في الفن المسرحي وكان أول ظهور لها علي خشبة المسرح من خلال دورها الصغير بمسرحية “عروسة تجنن” عام 1980، وتوالت بعدها الأدوار المسرحية التي قدمته ببراعة وعلي رأسهم مسرحية “ألابندا، وحزمني يا، وعفروتو”.

عائلة الحاج متولي

حينما عرض عليها دور “أمينة” في مسلسل “عائلة الحاج متولي” عام 2001 رفضت في بداية الأمر، ولكن بعد ذلك وافقت وشاركت بالمسلسل الذي قالت عنه بعد ذلك في إحدي الحوارات الصحفية السابقة لها بأنه قد أضاف إلي مشوارها الفني الكثير ورفع الرصيد الفني لها، وأبدت الفنانة الراحلة هند رستم عن إعجابها بدورها في مسلسل “عباس الأبيض في اليوم الأسود” وذلك حسب ما قالته إبنتها “بسنت” في إحدي اللقاءات التليفزيونية.

تأييدها لـ حسني مبارك

خلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، نزلت إلي ميدان مصطفي محمود بالتحرير وشاركت في مظاهرات التأييد للرئيس السابق محمد حسني مبارك، مع شقيقها الأكبر “أشرف زكي” زوج الفنانة روجينا ونقيب المهن الموسيقية.

هجوم هالة صدقي لها

نشأ خلافاً بينها وبين الفنانة هالة صدقي بسبب إصرار الأولي علي طلبها الإستحواذ علي برومو الخاص بمسلسل “كيد الحموات” وذلك بإنفرادها به دون غيرها، وعلقت الأخيرة قائلة:

“ماجدة كانت تعتقد أنها النجمة الوحيدة للعمل، فلماذا إذن طلبوا عناصر معها في العمل الذي يجمع أكبر القامات في الوسط الفني، وإذا تحدثنا عن ماجدة في كل أعمالها، سنجد أنها لم تحقق النجومية التي تظنها”، فردت عليها الأخيرة خلال حوار صحفي مع “المصري اليوم”: “نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هو ظلم تعرضت له وربنا معي”.

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