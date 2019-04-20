أًصيب بـ «جلطة» أفقدته تذكّر أسماء أسرته ورفض عرض من «جمال مبارك».. مُقتطفات من حياة الفنان «المنتصر بالله»

وهبه الله عزوجل حس فكاهي وإُشتهر بخفة ظله وكان دائمًا يغمر من حوله من الأصدقاء والأسرة بالنكات والإفيهات الساخرة، وتحولت تلك الشخصية الكوميدية من الواقع إلي التمثيل والتعايش في أجوائه، وقدم الكثير من الأعمال الفنية علي خشبة المسرح والسينما والتليفزيون ونجح في رسم البسمة علي وجوه الجمهور وتعالي صوت الضحكات والتصفيق، ولكن حال المرض بينه وبين التمثيل وبات لا يقوي علي الظهور ويعمل كما كان في السابق، إلا في المناسبات الإجتماعية أو شئ للضرورة عندما تلتقطه كاميرات الصحافة، إنه الفنان «المنتصر بالله».

الموهبة

في اليوم الواحد والعشرين من شهر فبراير لعام 1950 ولد «المنتصر بالله رياض عبد السيد» وهذا هو إسمه عند الولادة، وبعدما المرحلة الثانوية إلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1969 ولكن لم يكتفي بذلك وإستمر فيه حتي حصل علي درجة الماجستير وكان ذلك في عام 1977.

بداية رحلته مع الفن

في مطلع السبعينيات بدأ الفنان المنتصر بالله رحلته نحو التمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن ثم بدأ وجهه يُعرف لدي المخرجين، وشارك في بعض الأعمال الفنية السينمائية وكان من بينها “فيلم يا تحب يا تقب، الرجل الذي عطس، ضد الحكومة”، بالإضافة إلي أعماله المسرحية والتي كان أبزرها “شارع محمد علي” مع الفنان الراحل فريد شوقي، ومسرحية “حضرات السادة العيال”.

وكانت الدراما التليفزيونية لها نصيب من المسيرة الفنية وكان أبرز المسلسلات التي شارك فيها “أرابيسك، أنا وأنت وبابا في المشمش، شارع المواردي”.

إصابته بجلطة

في عام 2007 أُصيب بجلطة في المخ، ولهذا السبب إبتعد عن التمثيل منذ ذلك الوقت، ولم يعد يتحمل مشقة العمل.

وفي إحدي الحوارات الصحفية التي أجريت معه من قبل جريدة المصري اليوم، كشف خلالها عن اللحظات التي عاشقها أثناء فترة إصابته بجلطة، فقد كانت يجد صعوبة في السير ووجهه شاحب.

علاقته بـ جمال مبارك

وروي علي أن “جمال مبارك” نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قد عرض عليه أن يتم علاجه مجانًا علي نفقة الدولة، ولكنه رفض ذلك؛ مبررًا بأنه كان يمتلك الأموال الكافية التي يستطيع أن ينفق بها علي علاجه، وذلك حسب ما ذكره.

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