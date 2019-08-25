أُصيب بالعمى على خشبة المسرح وظل يُكرر ” أنا مش شايف حاجه ” و هجرته زوجته.. محطات من حياة الفنان الكوميدي عبدالفتاح القصري

الفنان القدير عبدالفتاح القصري و الذي شارك في ما يقرب من 65 فيلماً يلعب فيهم دور المعلم إبن البلد و أشهر أفلامه” إبن حميدو ” مع الفنان إسماعيل يس و الفنانه هند رستم و أحمد رمزي، وعلى الرغم من أن والده كان غنياً وقد حصل الفنان على الكثير من الأموال من التمثيل إلا أنه عاني من الفقر في نهاية حياته فقد سلبته زوجته التي تصغره بالكثير من السنوات كل أمواله و هجرته وسنتناول مع حضراتكم بعض المحطات في حياة عبدالفتاح القصري منها الحزين ومنها السعيد .

محطات من حياة الفنان عبدالفتاح القصري

الفنان بعدالفتاح القصري الذي رسم البهجه على شفاه متابعيه قد عاني من الفقر والمرض في نهاية حياته و سنتستعرض لكم بعضاً من المآسي التي مر بها :

أُصيب بالعمى على خشبة المسرح أثناء أدائه دوراً مع الفنان اسماعيل يس وظلل يكرر أنا مش شايف حاجه و ظن الجمهور أنها جزءاً من المسرحيه وإستمروا في الضحك .

بعد إصابته بالعمى هجرته زوجته و إستولت على كل أمواله و تركته وحيداً فقيراً يصارع المرض .

تزوجت طليقته من فتى يصغره بكثير و قد كان عبدالفتاح القصري يرعاه ويعطف عليه من قبل .

أُصيب أيضاً بتصلب الشرايين مما أدى الى إصابته بفقدان الذاكرة .

حياة الفنان عبدالفتاح القصري في آخر أيام عمرة

بعد كل ما حدث للفنان عبدالفتاح القصري من مرض وفقر لقي حاله من النكران في الوسط الفني من قِبل أصدقائه ولم يكن يسأل عليه سوى الفنانة نجوى سالم، ونظراً لفقره إضطر الى السكن في غرفه تحت بير السلم فى الشرابية وكانت هناك سيده تسكن بجوارة تعمل في صنع الشاي للمحلات وبيعه كانت ترعاه وتهتم به، أما في الوسط الفني فلم يهتم به سوا الفنانه هند رستم عندما علمت بالحال الذي وصل به وقامت بجمع مبلغ من زملائها في الوسط الفني وأودعوه في مستشفى حيث وافته المنيه هناك عن عمر يناهز 58 سنه وحضر جنازنه عدد قليل جداً من الناس منهم ثلاثة من أقربائه و الفنانه نجوى سالم .