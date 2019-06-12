إثارة بين جمهور مسلسل قيامة عثمان Othman dirilişi قبل انطلاقه .. والجميع يتسائل عن موعد الحلقة الأولى قيامة عثمان

حالة من الإثارة والتشويق تسيطر على جمهور مسلسل قيامة عثمان Othman dirilişi قبل انطلاقه، لينتظر جميع متابعيه من الوطن العربي الحلقة الأولى قيامة عثمان بشوق، والذي من المقرر أن يؤدي فيه البطولة النجم العالمي بوراك أوزجيفيت، الأمر الذي يجعلهم في تساؤل دائم عن موعد الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الذي حاز على إعجاب جمهوره قبل إنطلاقه على شاشات التلفاز.

يعتبر عثمان هو الابن البكر لأرطغرل، ليستكمل مسيرة أبيه أرطغرل في الفتوحات والمعارك، ومن ثم المحافظة على الملك الذي تركه له والده، وكان عثمان من الشخصيات التي ورد ذكرها في الكتب التركية التي اختصت بالتاريخ أكثر من والده، وذلك لأنه كان قد عرف الكثير منه عما يدور حوله من نزاعات وما إلى ذلك من أحداث هامة في قيام الدولة العثمانية والصراع مع الروم والفرس والتتار.

موعد عرض الحلقة الأولى قيامة عثمان Othman dirilişi

ازدادت التساؤلات عن موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان وذلك بعد انتهاء الموسم الخامس والأخير من مسلسل قيامة ارطغرل، لتصبح معدلات البحث في تزايد مستمر، الأمر الذي يؤكد اهتمام الجمهور بمسلسل قيامة عثمان ليتمكن المسلسل من خطف قلوب المشاهدين.

الإثارة تخطف متابعي مسلسل قيامة عثمان قبل عرضه

يترقب الجمهور الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان لتبدأ حلقات جديدة مفعمة بالإثارة والتشويق المستمر الذي من شأنه خطف قلوب وعقول المشاهدين من جميع أنحاء العالم، وذلك مع بداية الحقبة الزمنية الجديدة الذي سيكون بطلها النجم بوراك أوزجيفت وباقة لامعة من النجوم الأتراك.

هناك الكثير من عشاق الدراما التركية يتسائلون عن قصة المسلسل التركي قيامة عثمان حيث جاء موعد عرض المسلسل التركي قيامة عثمان بالتزامن مع الحلقة الأخيرة من مسلسل قيامة ارطغرل، و الذي قد أعلن أن مسلسل قيامة عثمان جاء مكملًا لمسلسل قيامة ارطغرل و لكن بأبطال مختلفة عن مسلسل قيامة ارطغرل، ليكون مسلسل قيامة عثمان بداية لحقبة تاريخية جديدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان Othman dirilişi سيتمكن من خطف قلوب الجمهور من أول حلقاته، وذلك كما حقق مسلسل قيامة ارطغرل أكبر نسب مشاهدة في الدراما التركية، ليتسلم مسلسل قيامة عثمان منه السلسلة ويستكمل حلقة التشويق الذي بدأها أرطغرل.