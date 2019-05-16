إسرائيل تحتفل بالفنان عادل إمام وتقدم له أجمل التهاني

يهنئ العالم أجمع والوطن العربي الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده اليوم 17/5/2019 عن عمر يناهز 79 عاماً، قدم من خلالهم أعمال سينمائية ودرامية هامة،وحزن الكثير من متابعيه من عدم ظهور مسلسل فالنتينو من خلال السباق الرمضاني الحالي، احتفل الوطن العربي اليوم واحتفلت إسرائيل بعيد ميلاد الفنان عادل إمام عبر صفحتها على تويتر، وسنقدم لكم ما جاء بها.

إسرائيل تحتفل بالفنان عادل إمام

قامت صحيفة إسرائيلية بتهنئة الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها على تويتر وتتمنى له التألق دائما وأن يطول عمره وقد قدمت أجمل التهاني له.

أسباب خروج عادل إمام من السباق الرمضاني

اشتهر الفنان المصري عادل إمام بأعماله العظيمة عبر العالم أجمع وعلى الرغم من خروجه من دراما رمضان هذا العام وعدم استكمال مسلسل فالنتينو والذي كان من المقرر عرضه من خلال رمضان الجاري ألا أنه تم تأجيل العمل الدرامي ليستكمل فور أنتهاء شهر رمضان وسيتم الاتفاق على موعد عرض مسلسل فالنتينو، فقد قام العديد من المشاهدين ومعجبيه بالإشادة بأن دراما رمضان هذا العام ينقصها الفنان عادل إمام والذي استمر ظهوره في رمضان من عام 2012 لتتوالى أعماله مسلسل تلو الأخر وينجح نجاح ساحق عن الذي قبله، وينتظر معجبيه ومشاهديه موعد عرض مسلسل فالنتينو.

سبب توقف مسلسل فالنتينو وعدم عرضه في رمضان

شائعات كثيره أثارت ضجة لتوقف مسلسل فالنتينو وأن عدم استكماله يرجع لسوء الحالة الصحية للفنان عادل إمام ألا أن منتج المسلسل هشام تحسين أكد أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويتم استكمال المسلسل بعد انتهاء شهر رمضان، حيث أن جمهور عادل إمام والذين يتابعونه عبر الشاشة الصغيرة لمدة 7 سنوات خلال شهر رمضان ينتظرون مسلسل فالنتينو وباقي أعمال الفنان عادل إمام فلقد تأثروا بغيابه واستبعاده عن السباق الرمضاني الحالي، ويهنئ موقع كلمة الفنان الزعيم عادل إمام بمناسبة مولده ونتمنى له الصحة الجيدة والمزيد من التألق والنجاح الباهر.