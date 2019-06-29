إصابة ريهام سعيد بمرض خطير قد يؤدي إلى وفاتها، وتكشف عن وصيتها الأخيرة

ريهام سعيد مقدمة برامج وممثلة ومذيعة مصرية، تبلغ من العمر 44 عاماً، تقدم الفنانة حالياً برنامج يدعى (صبايا الخير)، وعلى الرغم من العديد من الانتقادات التي واجهتها بسبب جرأتها في تقديم البرامج، إلا أنها مازالت مستمرة ولم تتوقف عن التقديم في المواضيع الساخنة والشائكة، ثم شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، منها: (مسك الليل – المرسى والبحار – مرسي عايز كرسي – شارع عبد العزيز – الشك – ابن حلال – قلوب).

تفاصيل مرض الإعلامية ريهام سعيد

أصيبت الفنانة والإعلامية “ريهام سعيد” بمرض في الوجه يدعى (بكتيريا الوجه)، وقامت على إثرها بإجراء عملية خطيرة في وجهها، ويحاولون الأطباء في القضاء على الميكروب مؤكدين على أن الخطورة لازالت قائمة، وقد يتخوف الأطباء من وصول هذه البكتيريا إلى المخ، وأكدوا على علاجها بشكل مكثف في الفترة القادمة، وذلك حتى لا يصعب السيطرة عليها وانتشارها في الجسم بأكمله، والتي من المحتمل أن تؤدي بها إلى الوفاة.

شدد الأطباء على الإعلامية ريهام سعيد بالراحة التامة وذلك لمدة شهر، كما أنهم منعوها من رؤية أحد ومنع أي زيارات لها خلال هذا الشهر.

كشفت ريهام سعيد عن وصيتها الأخيرة من خلال حسابها الشخصي، قائلة: “الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعاً، فالدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحد”.

أثار ما كتبته هذا قلق متابعيها وجمهورها الكبير، وأعلنت صديقتها المقربة لها الفنانة “ريم البارودي” عن إصابتها بمرض خطير، وتمنت من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.