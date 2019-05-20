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إعلان حماقى ( قادرين نعملها ) لمستشفى 500500 مبهج ويجمع عدد كبير من النجوم

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بالرغم من الاعلانات الكثيرة المنتشرة على الفضائيات التى تدعوا للتبرع للمستشفيات والمراكز العلاجية خلال شهر رمضان الجاري , الإ ان غالبيتها اعتمدت على تصدير الم المرضى وقلة الامكانيات , وهو ما خالفه إعلان حماقى الذي اعتمد على كلمات بسيطة ورشيقة , وفيديو يتسم بالبهجة والالوان والتنظيم , مع مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات من الوسط الفني والرياضي , مما يرشح الاعلان لأن يكون الافضل هذا العام.

إقرأ كلمات الأغنية وشاهد الفيديو للاستمتاع بإعلان مميز جداً لرمضان 1440 هـ / 2019 م

كلمات أغنية قادرين نعملها ” محمد حماقى ” لدعم مستشفى 500500

الكلمات من تأليف الشاعر أمير طعيمة

أوقات الدنيا بتوجعني
وساعات بتعاند ويايا
لا بخاف وهخاف ازاي يعني
دايماً متطمن طول ما انت معايا

لو تبكي دموعك تنزل على خدي
لو تفرح مابيبقاش في الكون قدي
ومعاك أنا هفضل طول عمري
والوقت الصعب هيمشي وهيعدي

طبعاً .. طبعاً قادرين نعملها
طبعاً .. نقدر عالدنيا بحالها
والسكة اللي تبان صعبة في أولها
مع بعض أنا وانت أكيد هنكملها

حالفين لنقاوم أيامنا
مع ناس دايماً حاسين بينا
لا حياة ولا دنيا هتهزمنا
والضربة اللي ماتقتلش تقوينا

طبعاً .. طبعاً قادرين نعملها
طبعاً .. نقدر عالدنيا بحالها
والسكة اللي تبان صعبة في أولها
مع بعض أنا وانت أكيد هنكملها

فيديو أغنية قادرين نعملها ” محمد حماقى ” لدعم مستشفى 500500

شارك في تصوير الفيديو مجموعة كبيرة من النجوم

من الوسط الفني : يسرا ورجاء الجداوي وليلى علوي وعمرو يوسف وآسر ياسين وريهام عبد الغفور وهنا شيحة وحلا شيجة ويسرا اللوزي وكريم فهمي ومي عمر وميار الغيطي ومي الغيطي وأمينة خليل وإنجي المقدم وإياد نصار وأحمد خالد صالح، والشاعر أمير طعيمة، والكاتب تامر حبيب، بالإضافة لأعضاء فريق “وسط البلد” الغنائي.

من الوسط الرياضي : حازم إمام ومحمد فضل مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمرو جمال وطارق حامد ومحمود علاء، وناردين فرج ومها الصغير ومروان يونس.

ألحان: عمرو مصطفى

توزيع ومكساج: أحمد إبراهيم

Digital Master: Dick Beetham

إخراج: مازن المتجول

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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