إلهام شاهين وهند صبري ترقصان وتغنّيان في افتتاح مهرجان للسينما جنوب تونس

خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان “سينما فن” بمدينة قابس، جنوب شرقي تونس، وحضورها حفل الافتتاح، اكتشف الجمهور الحاضر قدرة الفنانة المصرية إلهام شاهين على الرقص الشعبي التونسي.

وفعلًا، رقصت إلهام شاهين، وذلك بمعيّة الفنانة هند صبري، ومعها مجموعة أخرى من الممثلات والفنانات، بحضور جمهور غفير من عشاق الفن والسينما، وهي في قمة الانتشاء.

على أنغام الرقص الشعبي التونسي

رقصت إلهام شاهين، على أنغام الطبل والمزمار، بتنظيم من فرق فلكلورية شعبية كانت تشارك في حفل افتتاح مهرجان “سينما فن” بقابس، وغنّت، وزغردت، فجلبت الانتباه، فصفّق لها الحاضرون.

وتشارك الفنانة إلهام شاهين، كضيفة شرف في مهرجان “سينما فن” بقابس، وذلك بدعوة من الفنانة التونسية هند صبري، التي ترأس الهيئة الشرفية للمهرجان.

ويتضمن برنامج مهرجان “سينما فن” بقابس عددًا كبيرًا من الأفلام القصيرة والطويلة، أفلام عربية، وإفريقية، وأجنبية، ينتفع بها جمهور غفير من أحباء الفن والسينما، جنوب تونس، لا في قاعات السينما فحسب، بل في المركز الثقافي، والساحات العامة، وبالتالي الخروج من الفضاءات المغلقة، إلى المساحات المفتوحة، وهي حركة لاقت استحسانًا كبيرًا من سكّان مدينة قابس.

رقص وزغردة

وعبّرت الفنانة إلهام شاهين عن فرحتها بالمشاركة في هذا المهرجان، خاصة وقد وجدت كل الترحاب، وقضّت وقتًا ممتعًا في هذه الربوع. أما عن المهرجان، ومختلف عروضه، فقد أكدت أنّ الأفلام المبرمجة للعرض، أو التي تمّ عرضها، لقيت إقبالًا من أحباء السينما الذين حضروا لمشاهدة الأفلام، مضيفة أنّ الأفلام متنوّعة، من أفلام قصيرة، وطويلة.

وأكدت الفنانة هند صبري، الرئيسة الشرفية للمهرجان أنّ حفل الافتتاح كان رائعًا، وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من الفنانين من تونس، وعدد من الدول العربية، والأوروبية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إقبال كبير من الجمهور المحبّ للسينما والفن في جنوب تونس.

وأشارت إلى أنها كانت جدّ مبتهجة، وهي تشارك في وصلة من الرقص والغناء الشعبي التونسي، صحبة الفنانة القديرة إلهام شاهين.

وشاركت كذلك في افتتاح مهرجان سينما فن بقابس، الممثلة منى هلا، بطلة فيلم الافتتاح “ليل/خارجي” للمخرج أحمد عبد الله، وتأليف شريف الألفي، وشارك في التمثيل كل من كريم قاسم، وشريف دسوقي، ومنى هلا، وبسمة عمر، وعابد أحمد مجدي.

← آخر خبر: