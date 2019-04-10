إلياس مؤدب اليهودي الذي أحبه المصريين ورحل عنا في ريعان الشباب

كثير ممن يشاهدون أفلامه ويعشقوا خفة ظله لا يعلمون عنه سوى القليل، كما أن هذا القليل في الغالب غير صحيح، فإذا سألت من هو إلياس مؤدب، ستأتيك الإجابة بأنه هذا الممثل الشامي الذي أشترك مع إسماعيل ياسين في الكثير من الأعمال الفنية، وهذه المعلومة هي أول المعلومات المغلوطة عن الراحل إلياس مؤدب، هذا الفنان خفيف الظل ثقيل الوزن والموهبة، فتعالي معي عزيزي القارئ لنتعرف سويا على إلياس مؤدب الإنسان والفنان.

من هو إلياس مؤدب الإنسان؟

إلياس مؤدب هو الاسم الفني لـ إيليا مهدب ساسون، الفنان المصري الذي اشتهر بأدائه لدور الرجل الشامي نظرا لإجادته اللهجة الشامية بشكل كبير، ولد إلياس مؤدب عام 1916م بحارة اليهود من أم مصرية من طنطا، وأب ذو أصول شامية، ولكنه عاش طوال حياته في القاهرة، واعتنق ديانة والديه الديانة اليهودية حتى موته.

تخرج مؤدب من مدرسة الليسية، ليتلحق بعدها للعمل سعاتي بشارع عبد العزيز بالعتبة، إلا أن حبه للفن دفعه لتكوين فرقة غنائية مكونة منه هو وشقيقة وبعض أقاربه، وقدموا معا مجموعة من الأعمال الفنية بشارع عماد الدين بالقاهرة، والتي كانت النواة الأولى لإلياس مؤدب الفنان.

إلياس مؤدب الفنان

كانت البداية الحقيقة عندما تعرف عليه الفنان بشارة وكيم،اكتشف فيه الموهبة الفطرية وخفة الظل والحضور، فقرر أن يقدمه للراقصة ببا عز الدين، والتي قدمته للعمل في عدة ملاهي ليلية شهيرة كالأوبرج والأريزونا، ليشاهده المخرج حسن الأمام ويقدمه للسينما من خلال أولى أفلامه (الستات عفاريت) عام 1947.

أهم أعمال إلياس مؤدب ورحيله

شهدت بداية مؤدب انطلاقه كبيرة، فقد توالت عليه الأعمال الفنية، ليقدم أكثر من عشرين فلما في خلال خمس سنوات، منها (حلال عليك الذي شارك بطولته مع الفنان إسماعيل ياسين، وعنبر، وعيني بترف، وليلة العيد، وحبيب العمر، ومنديل الحلو).

لم يمهل القدر مؤدب أكثر من خمس سنوات فقط،حتى توفي يوم 28 مايو 1952، عن عمر يناهز الـ36 عام، أثناء تصويره لآخر أفلامه وهو فلم “بيت النتاش” بعد تعرضه لجلطة في المخ.

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