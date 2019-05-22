“بعد تأكيد سفرها لألمانيا لإجراء عملية جراحية” مدير أعمال الفنانة إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

ترددت خلال الآونة الأخيرة أنباء تفيد بتدهور صحة الفنانة إليسا بسبب مرض السرطان، مما جعل أمين ابي ياغي مدير أعمال الفنانة يكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، مؤكداً أنها بخير ونفى أنباء تدهور صحتها، وأشار أمين إلى أن الفنانة أصيبت ببعض المضاعفات التي وصفها بالطبيعية نتيجة علاجها من مرض السرطان، وأكد أنها سوف تسافر إلى ألمانيا وتمكث هناك حوالي 20 يوماً.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة إليسا

وأضاف مدير أعمال الفنانة إليسا، أن الفنانة أصيبت بتورم في يدها، مما اضطرها للسفر لأمانيا من أجل إجراء عملية جراحية وإزالة الورم، مضيفاً إلى مكوثها هناك نحو عشرين يوماً من أجل البقاء تحت الملاحظة لعدم حدوث أي أعراض، كما خضعت الفنانة لعملية مشابهة في بلجيكا منذ عدة أشهر وعادت مرة أخرى.

ويذكر أن الفنانة إليسا كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي وأثناء عرض كليبها الجديد الذي حمل اسم “إلى كل اللي بيحبوني” عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، مشيرةً إلى أنها تغلبت عليه وسوف تحاربه،ولكنها صرحت بأنها عاشت أصعب لحظات حياتها، بعد تنقلها من مكان لآخر من أجل العلاج، والاستمرار في أعمالها الفنية والغنائية، وطالبت جميع النساء بمواجهة هذا المرض، مؤكدةً أن اكتشافه مبكراً يساعد في القضاء عليه وعلاجه.