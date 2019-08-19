إليسا تعلن اعتزال الغناء بعد الألبوم الجديد

إليسا أو إليسار زكريا خوري مطربة لبنانية من ام سورية،اشتهرت المغنية اللبانية في العالم العربي منذ ظهرها عام 1998 وحتي بدات الغناء عام 2002،وأطلقت أول ألبوم لها عام 2002 وهو بدي دوب وكان يعتبر اللبوم الثالث للمطربة إليسا،ولدت 17 أكتوبر عام 1972 في لبنان،عاشت انجاز كبيرة وتاريخي في مسيرتها الغنائية والفنية في الغناء الذي جلب لها شهرة كبيرة جدا وجعل لها جمهور كبيرة في العالم كله،وحصلت على جائزة الموريكس دور للمرة الأولي عن فئة أفضل فنانة عربية.

أعلنت الفنانة اللبانية اليسا خبر صادم ومحزن للجمهور هو اعتزالها الغناء بعد اصدار اخر البوم لها في الايام المقبلة التي تحضره حاليا،وشبهت المطربة اللبانية الغناء بعصابات المافيا وانها لم تريد الغناء في هذه الأجواء،ونشرت اليسا عبر حسابها على تويتر وقالت أعمل على انهاء الالبوم الجديد ويوجد به كثيرا من الحب والعاطفة وسوف يكون هذا الألبوم الأخير في مسيرتي في الغناء،وأكملت المطربة وقالت انا حزينة جدا ولكن عند قناعة تامة لانني لا استطيع الغناء في وسط أجواء مليئة بعصابات المافيا.

وأضافت اليسا أنها كانت تحب الغناء وتعشقه كثيرا وأصبح لديها جمهور كبير جدا في أنحاء العالم العربي وكانت تريد أن تكمل مسيرتها في الغناء ولكن بسبب العصابات لا تريد الاستكمال وسط هذه الاجواء،ولكن لم تظهر اليسا عن الاسباب الحقيقة التي تعرضت لها لتجعلها تعلن عن اعتزال الغناء،ويعتبر هذا القرار صادم للجمهور الذي يعشق أغاني المطربة اللبانية اليسا.

بدأت اليسا الغناء عام 1998 وانتجت البومين ولكن يعد البوم بدي دوب التي نشرته عام 2002 ويعتبر الالبوم الثالث في مشوارها الغنائي أهم البوم في حياتها،وحصلت اليسا على العديد من الجوائز المحلية والاقليمية والدولية منذ بداية 2002 عندما حصلت على جائزة موريكس دور التي حصلت عليها لاول مرة في هذه الفئة من الفنانين العرب،وحدث عاصفة من الحزن والغضب داخل الوسط الغنائي بعد قرار اليسا وعلق المطرب السوري نصيف زيتون بايموشن يبكي من أجل اليسا ويرفض قرار اعتزالها الغناء.