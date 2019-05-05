إليكم .... مواعيد مسلسلات رمضان 2019

بدأت قنوات إم بي مصر الأولى والثانية، في عرض باقة من مسلسلات رمضان 2019 المتميزة، وسوف نقوم معكم في كلمة من خلال هذا المقال بعرض مواعيد مسلسلا رمضان 2019 على قنوات ام بي سي والقنوات الأخرى، وكل عام وحضراتكم بخير.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019

مسلسل زلزال

قام قناة dmc بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل زالزال، وهو بطولة الفنان محمد رمضان وماجد المصري والفنانة حلا شيحة ويتناول هذا المسلسل أحداث زلزال 1992 الذي شهدته مصر، والذي تسبب في انهيار المنزل، وتدور أحداثه بشكل درامي، يعرض المسلسل الساعة العاشرة مساءا، ويتم إعادته الخامسة صباحا.

مسلسل كلبش الجزء الثالث.

قامت قناة one، بالإعلان عن ققيامها بعرض مسلسل كلبس الجزء الثالث، بداية من اليوم الأحد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والمسلسل بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد عبد العزيز وهشام سليم ويسرا اللوزي.

مسلسل بدل الحدوتة

أعلنت قناة Cbc ، عن قيامها بعرض المسلسل بشكل حصري للنجمة دنيا سمير غانم، وذلك يوميا الساعة السابعة مساءا، والمسلسل بطولة الفنان عمرو وهبة ومحمد سلام وشيماء سيف، ومن إخراج خالد الحفناوي.

مسلسل فكرة بمليون جنيه

بدأت قناة ام بي سي بعرض أحداث المسلسل الكوميدي فكرة بمليون جنيه منذ مساء يوم أمس السبت، وذلك الساعة الحادية عشرة مساءا، والمسلسل بطولة الفنان علي ربيع، وسهر الصايغ وصابرين، والفنان القدير صلاح عبدالله.

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