إم بي سي مصر MBC Masr تُعرض اليوم أول مسلسلات رمضان 2019 منهم مسلسل “على رمضان”

إم بي سي مصر MBC Masr تُعرض اليوم أول مسلسلات رمضان 2019 حيث تحرص دائماً على تقديم كل ما هو جديد عبر شاشتها، وبالفعل احتكرت مجموعة قنوات إم بي سي مصر مجموعة من مسلسلات رمضان 2019 لعرضها على شاشتها، وبجانب المسلسلات تقوم بعرض البرامج، ومنهم البرنامج الذي ينتظره العديد من الناس وهو برنامج رامز جلال “رامز في الشلال”، حيث يتم عرضه بعد الإفطار مثل كل عام، فمن خلال السطور التالية نعرض لحضراتكم المسلسلات التي يتم عرضها اليوم.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 :-

1_ مسلسل قابيل:

سوف يتم عرض مسلسل قابيل اليوم الموافق 4_5_2019 على قناة إم بي سي مصر MBC Masr في تمام الساعة التاسعة مساءً، والمسلسل من بطولة الفنانة الشابة أمينة خليل، والفنان محمد ممدوح و الفنان محمد فراج، وعلى الطيب وأحمد كمال، والفنانة نهي عابدين وبسنت شوقي وغيرهم من نجوم الوسط الفني، المسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج كريم الشناوي.

أحداث مسلسل قابيل:

تدور أحداث مسلسل قابيل حول جريمة قتل فتاة، ومن ثم يدور المسلسل حول إطار التشويق والإثارة، ويتولى أحد المُحققين مهمة البحث عن المجرم.

2_ مسلسل فكرة بمليون جنية:

سوف يتم عرض المسلسل اليوم على قناة MBC Masr في تمام الساعة 11 مساءً، والمسلسل من بطولة الفنان الكوميدي علي ربيع، والفنانة صابرين، والفنانة الشابة سهر الصايغ، والفنان كريم عفيفي، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان محمد أساسة “الشهير بأوس أوس، والفنانة الشابة ولاء الشريف، والمسلسل الطفل أحمد السيسي، والفنان أحمد سلطان وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف كلاً من أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود، وشريف يسري، وإخراج كلاً من وائل إحسان وسمير البري.

أحداث مسلسل فكرة بمليون جنية:

تدور أحداث المسلسل حول على ربيع وطالب في كلية الهندسة ويرث عن أحد أقابه مبلغ مادي كبير وهو مليون جنية، ثم يسير في طريق تحقيق أحلامه وهواياته التي تتمثل في أن يكون مخترع مشهور، ثم يأخذ قرار بإنه ينفق أوماله على الاختراعات، بجانب إنه يقوم بالبحث عن المُخترعين الجداد لكي يساعدهم، حيث تدور أحداثه حول إطار كوميدي.

3_ مسلسل شقة فيصل:

يتم عرض مسلسل شقة فيصل اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة إم بي سي مصر، والمسلسل من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنانة أيتن عامر، والفنانة مي القاضي، والفنان وائل نور، والفنانة نسرين أمين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العذب، وإخراج شيرين عادل.

أحداث مسلسل شقة فيصل:

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال تقابل 4 شباب وكل واحد منهم سوف يتأثر بمواقف الآخرين، حيث يقومون بتحقيق أحلامهم وأهدافهم مع بعضهم.