منذ أن دخلت الفنانة حلا الترك عالم الفن وهي لم تسلم يوماً من إنتقادات الجمهور، بسبب تصرفاتها الغريبة التي نتجت عن خلاف والديها وطلاقهما, مما جعل الفنانة الشابة تتخبط بين أمها وأبيها عاجزة عن إتخاذ قرار يجعل حياتها مستقرة، وكانت الفنانة حلا الترك قد إنتقلت للعيش مع والدها بعد إنفصال والديها، وهي في سن ما قبل البلوغ، وقد تم مهاجمتها إعلامياً من والدها الذي تلفظ عليها بكلمات غير متوقعة، وإنتشر حينها الفيديو الذي صرح من خلاله تصريحات تشوه صورة طليقته وإبنته؛ فلماذا قررت حلا ترك بيت والدتها وعادت للعيش مع والدها.؟

هجوم وإنتقاد للفنانة حلا الترك

كثر المنتقدون الذين استنتجوا أن حلا الترك تعيش وتتصرف على راحتها دون رقابة عليها، وأنها لم تكن بهذا الإستهتار والتسيب عندما كانت تعيش مع والدتها.

كما أنه تم إنتقادها على الفيديو التي ظهرت فيه حلا الترك وهي تروج لمستحضرات التجميل وتعمدت أن تظهر أنوثتها بدلال وتغنج، وكما أن الإنتقادات كانت تشير إلى أن هذا الفيديو ليس إعلان ترويجي إنما هوا فيديو إغراء.

حلا الترك تقرر العيش مع والدها

ويشار إلى أن حلا الترك قررت العيش مع والدها، لتكون أكثر حرية، بعد بلوغها سن الرشد، في منزل والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة كما أكدت الأخبار.

ومن المؤكد والمعروف أن الفنانة الشابة حلا الترك هي الوجه الدعائي الوحيد لمستحضرات تجميل تحمل اسمها.

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