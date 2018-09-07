ابنتها فنانة شهيرة وزوجها من الضباط الأحرار.. ما لا تعرفه عن “الست أمينة”

آمال زايد ، واحدة من أشهر وأعظم الفنانات بالسينما المصرية، التي تميزت بدور الأم نظراً لهدوئها في الأداء التمثيلي وطيبتها، من مواليد 1910 وبدأت العمل بالمجال الفني منذ عام 1939 مع مطربة كوكب الشرق الفنانة “أم كلثوم” بفيلم (دنانير)، وجاءت شهرتها من خلال دورها بفيلم (بين القصرين)، مأخوذ من رواية الأديب العالمي والكاتب القدير “نجيب محفوظ”، وقد جسدت شخصية “الست أمينة” وتعاطف معها العديد من المشاهدين لأداء الزوجة المغلوبة وقسوة زوجها عليها “سي السيد”، وعلى الرغم من دورها الصغير بتلك الفيلم إلا أنها نالت على شهرة ممتدة وعظيمة بعد تلك العمل وما زال راسخ في عقول الكثير من الجماهير والمتابعين لأفلام الزمن الجميل حتى الآن.

بدأت مشوارها الفني وهي بسن العشرين من عمرها، وقد التحقت بالعمل في الفرقة القومية بمقابل مادي ثلاثة جنيهات راتب في الشهر، وشاركت بمسلسل إذاعي (عيلة مرزوق أفندي)، مع شقيقتها الممثلة أيضاً “جمالات زايد”، وقدمت خلال مشوارها الكثير من الأعمال من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، منها (طبيخ الملايكة – العسل المر – شيء من الخوف – الحب الذي كان – بين القصرين – من أجل حبي – زليخة تحب عاشور – عفريت مراتي) وغيرهم العديد.

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ابنة الفنانة الراحلة “آمال زايد”:

حيث تزوجت الفنانة آمال من “عبد الله المنياوي”، كان من ضمن الضباط الأحرار الذين ثاروا على نظام الملكية في عام 1952، ثم قررت بعد ذلك التفرغ لحياتها الشخصية ولذلك قررت اعتزال الفن.

أنجبت الفنانة من زوجها عبد الله الفنانة القديرة “معالي عبد الله المنياوي”، ولكنها استغلت اسم والدتها الراحلة وقامت باستعارته والدخول إلى عالم الفن والتمثيل،وذلك بعد وفاة والدتها وحققت نجاحات عديدة على عكس والدتها التي تميزت بأدوارها الثانوية.