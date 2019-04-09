اتهمت في قضية مخدرات وحاولت الانتحار، ما لا تعرفه عن “زوزو ماضي” بنت الذوات في ذكرى رحيلها

زوزو ماضي ، اسمها الحقيقي هو “فتنة داود سليمان أبو ماضي”، من مواليد محافظة بني سويف، رحلت عن عالمنا وهي تبلغ من العمر 67 عاماً، برعت في تجسيد أدوار الأم القاسية والأرستقراطية، نظراً لشخصيتها وملامح وجهها، كانت تجيد عدة لغات أجنبية والعزف على البيانو، شاركت في العديد من الأعمال الفنية منذ أن بدأت في عام 1938 حتى عام 1982، ومن بعض أعمالها الفنية : (مجد ودموع – بنات الريف – أولاد الشوارع – قلوب حائرة – العقاب – اللعب بالنار – الخروج من الجنة – هاربات من الحب – أنا لا عاقلة ولا مجنونة – البحث عن فضيحة – موعد على العشاء – مسافر بلا طريق).

عن حياة الفنانة “زوزو ماضي” في ذكرى رحيلها:

لا يعرف الجمهور والمحبين الكثير عن حياة الفنانين الشخصية، على الرغم من ظهورهم في أعمال بأدوار كوميديا أو شر، فقد يخفون وراء هذه الأدوار قصصاً مأسوية عن حياتهم الشخصية.

عانت الفنانة زوزو من مأساتها وهي في سن الـ14 عاماً، على الرغم من حياة الرفاهية التي تمتعت بها إلا أنها تم إجبارها على الزواج من ابن عمها، وأنجبت منه (إيفون – أنطون)، وهربت إلى القاهرة لتدخل إلى عالم الفن والتمثيل، وحاولت الانتحار بتناول العديد من الأقراص المنومة، ولكن تم إنقاذها وسبب انتحارها هو حدوث مشادة بينها وبين ابنتها بسبب سوء سلوكها وتمردها عليها، مما دفعها إلى الانتحار والسكر والتدخين لكي تنسى جميع همومها.

تزوجت بعد ذلك من ” كمال عبد العزيز”، ولكن بعد فترة من زواجهما داهمت الشرطة منزلهما، وذلك بتهمة الاتجار في الحشيش والمخدرات، وقضت على إثرها تسعة أشهر في السجن، وتم الحكم على الزوج بمؤبد، وتم انفصالهم.

يذكر بأن رحلت الفنانة عن عالمنا بمعاناتها الطويلة مع مرض قرحة بالمعدة.

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