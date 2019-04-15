اجهش بـ «البكاء» حينما ذكّره المذيع بوالدته وفتك المرض جسده وباع ممتلكاته لتلقي العلاج.. محطات مؤثرة في حياة الضاحك الباكي «يونس شلبي»

رسم الضحكات المتعالية علي وشوش الكثير من الرجال والنساء والأطفال، ونجح في وصول الإبتسامة إلي كل من يشاهده ولو لأول مرة، ولا ينسي دوره في مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي جعل صوت ضحكات الجمهور تهز أركان المسرح والتصفيقات الحارة له، ولكن كان هناك شتان بين حياته الحقيقية وبين عمله، فبرغم أنه ظل لسنوات يضحك الجمهور ويوزع البهجة عليهم، إلا أنه عاش خلف الكواليس واقع مؤلم، فكان المرض هو صاحبه الذي لازمه في أخر أيام حياته، وإنعزل عن الناس وعن الجمهور وعاش داخل غرفة في إحدي المستشفيات بين أسلاك منتشرة عن يمينه وعن يساره، ينتظر أجل الله عزوجل، حتي آتاه بعدما صارعه المرض، ورحل عن عالمنا في عمر يناهز 66 عام، إنه الفنان الكوميدي الراحل “يونس شلبي”.

نشأته

في محافظة الدقهلية ولد الفنان الراحل “يونس شلبي” في 30 مايو عام 1941 وترعرع في مدينة المنصورة، في شارع “الحوار” التابع لميدان “الطميهي”، ولديه شقيقتان “فتحية وإنصاف”، وهو أصغرهم، تربي في بيت بسيط لأسرة بسيطة، لا تمت للفن بأي صلة تماماً، حيث كان والده يعمل تاجراً وقد توفي عندما بلغ “يونس” عامان، فلم تستطيع أن يره ولو حتي عن طريق الصور، وأصبحت والدته هي الأم والأب في نفس الوقت، لذلك تعلق بها كثيراً.

وعاش مع أسرته في منزل جده لوالدته، ولكن بعد فترة أحداً ما وإشتري المنزل، بعدما تعلق يونس بالمنطقة كثيراً، لدرجة أنه بعدما أصبح فناناً وفي عز الشهرة، إشتري شقة في إحدي العقارات المجاروة لعقار جده حتي لا يكون بعيداً عن المنطقة وتبقي بينه وبينها صلة ممتدة حتي بعدما كبر.

إدمانه لكرة القدم

لم يكن جسد يونس شلبي سميناً عندما كان صغيراً في السن، بل كان العكس، فقد كان نحيفاً، وفي سن طفولته إرتبط عشقه للعب كرة القدم “الشراب”، بحلمه الذي كان يراوده بأن يصبح لاعب كرة شهير، لكن تغير مساره من الرياضة إلي عالم الفن، وأصبح فناناً.

أثناء دراستها في المرحلة الإعدادية كان يشارك في الحفلات التي تقيمها مدرسته، بدافع حبه للغناء والتمثيل، وبعد ذلك إضطر أن ينتقل من الدقهلية إلي القاهرة، لكي يلتحق بالمرحلة الثانوية، ليلتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، شعبة التمثيل، وفي عام 1969 تخرج وحصل علي البكالريوس.

شارك بإحدي الأدوار الصغيرة بمسرحية “الغول” الذي أخرجها عميد معهد الفنون المسرحية “نبيل الألفي” بعدما رأي يونس وأعجب بموهبته الفنية ورشحها للمشاركة في المسرحية.

النقلة الفنية الحقيقية

بعد عدة شهور من تخرجه إنضم إلي فرقة شهيرة تدعي “الفنانين المتحدين” والتي كانت تضم أبناء جيله، أبرزهم “عادل إمام، وسعيد صالح”، ليقدم من خلالها أقوي الأدوار الكوميدية في حياته والتي كانت هي النقلة التي دفعتها إلي الصفوف الأولي ضمن فنانين مصر، وهي مسرحية “مدرسة المشاغبين” وشارك فيها بـ دور “منصور” إبن الناظر، وعرضت في عام 1971، ويليها مسرحية “العيال كبرت” مع الفنان الراحل حسن مصطفي وسعيد صالح، وجسد فيها دور “عاطف”.

منصور اللي ما بيجمعش

وفي إحدي اللقاءات الصحفية للراحل يونس شلبي، تحدث خلالها عن دوره في مسرحية مدرسة المشاغبين، وتحديداً حول الإيفيه الذي كان سبب في شهرته وهو “الواد منصور ما بيجمعش”، وقال بأن هذه المشاهد كانت نتيجة حالة من الإرتجال، حيث مكث بعضاً من الوقت وهو صامت لا يتحدث، وتقدم نحو سعيد صالح قليلاً، فشعر الأخير بأن هناك إيفيه لديه الرغبة في إلقائه، فإنطلق لسانه قائلاً:

“طبعا الواد ابن الناظر ده مش فاهم حاجة من الكلام اللي بنقوله”.

فبدأ يونس شلبي بتجسيد حالة عدم التجميع لمدة تقارب الـ 10 دقائق، فلقيت من الجمهور رد فعل غير عادي، حيث تعالت صوت الضحكات وامتلئ المسرح بها.

علاقته القوية بوالدته

خلال اللقاءات الصحفية التي أجراءها يونس شلبي في حياته كلها تعمد عدم الحديث عن والدته، بل كان ذلك من إحدي شروط قبوله الحوار، وظهوره في البرامج، ولكن في إحدي المرات وأثناء وجوده ضيفاً مع أحد المذيعين، تفاجئ به يتحدث إليه عن والدته، فكان رد فعل “يونس” غريب، فقد أجهش بالبكاء المرير مثل الأطفال، وتم وقف التصوير لقرابة الـ 40 دقيقة، كان طوال تلك الدقائق لا يفعل شيئاً سوي البكاء، فكانت العلاقة بينه وبين والدته تشبه علاقة الطفل بأمه، التي لم يتحمل أن يتذكر فراقها.

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