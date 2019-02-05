احدث صورة للنجم احمد السقا مع أسرته .. لاحظ الشبه بينه وبين ابنه الكبير ياسين

نشر أبن الفنان والنجم المصري احمد السقا “ياسين” صورة تجمع بينه وبين والده ووالدته مها الصغير، وأخيه الصغير حمزة، وأخته الصغيرة نادية، الصورة التي نشرها ياسين احمد السقا لأفراد أسرته عبر موقع تبادل الصور انستجرام أشار إليها بعلامة قلب صغير دليل على حبه لجميع أفراد أسرته.

صورة للنجم احمد السقا تجمع جميع أفراد أسرته

جدير بالذكر أن الفنان احمد السقا، يعرف عنه الجميع ارتباطه الوثيق بأسرته، كم انه ليس من نوعية الفنانين الذين يظهرون بكثرة مع أسرتهم ولا يشارك جمهوره كثيرا بصوره العائلية، ويقوم الفنان احمد السقا هذه الأيام بتصوير مسلسلة الجديد “ولد الغلابة” والذي من المتوقع عرضه خلال رمضان القادم، ويعرض المسلسل ملحمة صعيدية تعتمد أحداثها على الإثارة والتشويق، ويشارك السقا في مسلسله الجديد الفنانة مي عمر وانجي المقدم والمسلسل من تأليف ايمن سلامة ومن أخراج محمد سامي.

أشتهر الفنان احمد السقا بأدائه لأدوار الحركة والأكشن الصعبة التي دائما ما يصر على أدائها بنفسة دون الاستعانة بدوبلير، وقدم السقا مجموعة من أنجح الأفلام السينمائية مثل إبراهيم الأبيض، والجزيرة بجزئية، إلى جانب العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما شارك في أكثر من مسرحية.