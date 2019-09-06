ارطغرل بطل من ورق والبطل الحقيقي في مسلسل قيامة عثمان الذي سيعرض قريبا













ارطغرل بطل من ورق، ليس المقصود بها التقليل من شانه أو التقليل من القيمة التاريخية له أو التقليل من إنجازته، ولكن المقصود بها هي حقيقة تاريخية يعرفها ويفهما المتخصصين في التاريخ والآثار .

وسوف نتعرف في السطور القليلة القادمة على المقصود بعبارة ارطغرل بطل من ورق، وماذا نقصد بعبارة أن البطل الحقيقي هو من سنشاهده قريبا في مسلسل قيامة عثمان، ولكن قبل ذلك يجب أن نتعرف على الشخصيتين.







من هو ارطغرل

ا هو بطل تركي، وهو الغازي ارطغرل بن سليم شاه القايوي التركماني، أما عن معنى الكلمة بالتركية فهي تنقسم إلى مقطعين المقطع الأول وهو “أر” وتعني الجندي أو الرجل أو البطل أو المحارب، أما المقطع الثاني من الكلمة وهو مقطع “طغرل” فتعني طائر العقاب وهو من الطيور المحاربة القوية البنية ذات المخالب الجارحة، والكلمة كلها تعني جندي العقاب أو البطل الجارح .







ولد ارطغرل في عام 1191 م وتوفي في عام 1281، لذلك نجد أن أحداث مسلسل ارطغرل كلها تدور في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو والد السلطان غازي عثمان الأول موسس الدولة العثمانية، وهو بطل مسلسل قيامة عثمان حيث تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان على قصة وحياة البطل الغازي عثمان الاول موسس الدولة العثمانية .

ارطغرل بطل من ورق







ماذا نعني بهذه المقولة وماذا نقصد بها

عندما اطلقنا هذه المقولة عنونا لهذا المقال لم نقصد التقليل من إنجازات البطل التاريخية، ولكن اردنا الإشارة إلى حقيقة تاريخية وهي أن ارطغرل الذي تحدثت عن بطولاته كتب التاريخ التركية لم يترك لنا أثرا ماديا واحدا يدل على انجازاته أو بطولاته، ولم نجد ما نشير إلى ارطغرل سوء عملة ترجع إلى السلطان عثمان الأول عندما اقترن اسمه باسم أبيه ارطغرل على عملة ترجع إلى عصره.







وكل ما جاءنا عن شخصية ارطغرل هو ما جاء فقط في كتب التراث العثماني والكتب التاريخية التركية، ولم يترك لكن ارطغرل أي اثر مادي مثل مسجد أو ضريح يرجع إلى عصره، بالرغم أن تركيا مليئة بالآثار والمساجد والأضرحة التي تحمل اسم ارطغرل ألا أن جميعها لا ترجع إلى عصر ارطغرل وأنما أنشأت في عصور لا حقه على عصره للتبرك باسمه فقط .