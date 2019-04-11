ارطغرل 144 alnoortv: كشف أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس مترجم عبر موقع النور وتردد القنوات الناقلة

تتوالى الأحداث المثيرة خلال مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والذي يتابعه عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي لما يحمله المسلسل التركي التاريخي من أحداث واقعية وأخرى من تأليف المخرج وكاتب السيناريو وندرك أن الكثير من السادة المتابعين يفضلون متابعة أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس لذلك نسرد عليكم خلال هذه الصفحة أهم الأحداث في الحلقة الماضية وإعلان ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس وتردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج.

ومن خلال الإعلان الأول والثاني يمكنكم الإطلاع على بعض أحداث مسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم موقع النور بالجزء الخامس الذي حاذ على متابعة أعداد كبيرة جداً من المشاهدين في الوطن العربي بخلاف الأجزاء الماضية خلال السنوات الماضية ويحكي هذا العمل التاريخي الأحداث لما قبل تأسيس الدولة العثمانية.

مسلسل ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس

سيتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم عبر موقع النور يوم الأربعاء المقبل الموافق 17-4-2019 وذلك بعد الساعة العاشرة مساء خلال الانتهاء من عرض الحلقة عبر قناة trt1 التركية التي تعرض حلقات المسلسل دون ترجمة ويقوم بترجمتها موقع النور وعرضها عبر الموقع الإلكتروني.

رابط موقع النور دخول –> alnoortv

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل 144 الجزء الخامس مترجم ومدبلج

تلك هي القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة ١٤٤ الجزء الخامس مترجم ومدبلج للغة العربية، ويكون عرض حلقة المسلسل الجديدة يوم الخميس من كل أسبوع بعد انتهاء عرضها على قناة تي آر تي وموقع النور.

القناة القمر التردد القطبية معدل الترميز تردد قناة الشرق النايل سات 11137 / 12604 أفقي 27500 تردد قناة الدعوة النايل سات 10727 أفقي 27500 تردد قناة قطر النايل سات 10971 رأسي 27500 تردد قناة الوطن النايل سات 11012 أفقي 27500 قناة فور شباب النايل سات 11316 رأسي

ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس إعلان أول

يتبين من خلال الإعلان الأول للحلقة 144 ارطغرل الجزء الخامس مترجم عبر موقع النور العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة والتي تجعل المشاهد ينتظر ويترقب عرض قيامة ارطغرل الحلقة ١٤٤ عبر موقع النور، ويتكشف خلاله القبض على دراجوس ووضعه في السجن ومداهمة مكان مقابلة بامسي ورداجوس بعد خطف ألينجاك.

‏- الإعلان الأول لـ الحلقة 144 من مسلسل قيامة أرطغرل #alnoorvod Gepostet von ‎موقع النور – Tv alnoor‎ am Mittwoch, 10. April 2019

المزيد من أحداث قيامة ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس نتابعها معكم وقت نشر الإعلان الثاني عبر هذه الصفحة، ونترقب معكم يوم الأربعاء المقبل عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم موقع النور الجزء الخامس.

← آخر خبر: