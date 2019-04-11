ارطغرل 144 alnoortv: كشف أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس مترجم عبر موقع النور وتردد القنوات الناقلة

تتوالى الأحداث المثيرة خلال مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والذي يتابعه عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي لما يحمله المسلسل التركي التاريخي من أحداث واقعية وأخرى من تأليف المخرج وكاتب السيناريو وندرك أن الكثير من السادة المتابعين يفضلون متابعة أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس لذلك نسرد عليكم خلال هذه الصفحة أهم الأحداث في الحلقة الماضية وإعلان ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس وتردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج.
ومن خلال الإعلان الأول والثاني يمكنكم الإطلاع على بعض أحداث مسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم موقع النور بالجزء الخامس الذي حاذ على متابعة أعداد كبيرة جداً من المشاهدين في الوطن العربي بخلاف الأجزاء الماضية خلال السنوات الماضية ويحكي هذا العمل التاريخي الأحداث لما قبل تأسيس الدولة العثمانية.
مسلسل ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس
سيتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم عبر موقع النور يوم الأربعاء المقبل الموافق 17-4-2019 وذلك بعد الساعة العاشرة مساء خلال الانتهاء من عرض الحلقة عبر قناة trt1 التركية التي تعرض حلقات المسلسل دون ترجمة ويقوم بترجمتها موقع النور وعرضها عبر الموقع الإلكتروني.
رابط موقع النور دخول –> alnoortv
تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل 144 الجزء الخامس مترجم ومدبلج
تلك هي القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة ١٤٤ الجزء الخامس مترجم ومدبلج للغة العربية، ويكون عرض حلقة المسلسل الجديدة يوم الخميس من كل أسبوع بعد انتهاء عرضها على قناة تي آر تي وموقع النور.
|القناة
|القمر
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز
|تردد قناة الشرق
|النايل سات
|11137 / 12604
|أفقي
|27500
|تردد قناة الدعوة
|النايل سات
|10727
|أفقي
|27500
|تردد قناة قطر
|النايل سات
|10971
|رأسي
|27500
|تردد قناة الوطن
|النايل سات
|11012
|أفقي
|27500
|قناة فور شباب
|النايل سات
|11316
|رأسي
ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس إعلان أول
يتبين من خلال الإعلان الأول للحلقة 144 ارطغرل الجزء الخامس مترجم عبر موقع النور العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة والتي تجعل المشاهد ينتظر ويترقب عرض قيامة ارطغرل الحلقة ١٤٤ عبر موقع النور، ويتكشف خلاله القبض على دراجوس ووضعه في السجن ومداهمة مكان مقابلة بامسي ورداجوس بعد خطف ألينجاك.
المزيد من أحداث قيامة ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس نتابعها معكم وقت نشر الإعلان الثاني عبر هذه الصفحة، ونترقب معكم يوم الأربعاء المقبل عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم موقع النور الجزء الخامس.
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