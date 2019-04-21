ارطغرل 145 مترجم alnoor-tv: الإعلان الأول قيامة ارطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس إعدام دراجوس وكشف ألباستي

ما زلنا نتابع معكم أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم للغة العربية عبر موقع النور وتقديم تحليل مفصل عن الأحداث الهامة والمثيرة لمسلسل ارطغرل التي يتم عرضها عبر قناة trt1 التركية الناقل الحصري، وما زال مسلسل ارطغرل الجزء الخامس محض اهتمام جميع المشاهدين في الوطن العربي حيث باتت المشاهد أكثر سخونة وأكثر إثارة خلال الحلقات الماضية.

وتم نشر الإعلان الأول لمسلسل قيامة ارطغرل 145 مترجم موقع النور وعبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يحمل عدد من الأحداث المثيرة والهامة من خلالها سيتم الكشف عن شخصية ألباستي الحقيقة، وذلك بعدما تم عمل فخ كبير من ارطغرل في سوق سوغورت.

ارطغرل 145 مترجم الجزء الخامس

وانتهت الحلقة الماضية من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بتمثيل دراجوس في منتصف سوق سوغورت أمام جميع الأهالي والتجار لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، ولكن توغل محاربي قلعة ليفكه بمساعدة بيبولات من أجل إنقاذ دراجوس وكان بيبولات عقد اتفاقاً مع دراجوس حيث وعده بإنقاذه وذلك لعدم الكشف عن شخصية ألباستي الحقيقة.

وسيتم عرض مسلسل ارطغرل 1445 الجزء الخامس مترجم عبر موقع النور يوم الأربعاء المقبل 24-4-2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بينما تقوم عدد من المواقع الإلكترونية بعرض الحلقة مسبقاً، وذلك بعد انتهاء العرض المباشر لقناة تي آر تي التركية والذي يبدأ في تمام الثامنة مساء.

ارطغرل 145 اعلان

نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إعلان قيامة ارطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس والذي يتبين خلاله كشف شخصية ألباستي الحقيقة واتفاق ارطغرل مع السيدة إيلبيلغي شقيقة بيبولات انهاء أمر ألباستي، والكثير من الأحداث التي تشير لنهاية الظلم.

كما يحمل الإعلان الأول من قيامة ارطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس إصابة بامسي ألب أثناء اندلاع القتال في سوق سوغورت وقت تنفيذ حكم الإعدام في حق دراجوس، ونترقب معكم نشر فيديو الإعلان الثاني للمسلسل والذي سنتعرف من خلالة على المزيد من الأحداث الهامة.

مسلسل ارطغرل الحلقة 145 موقع النور

دخول موقع النور —> alnoortv متابعينا الكرام يقوم موقع النور بعرض جميع حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة وكاملة حصرياً في الوطن العربي وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، ترقبوا معنا مساء الأربعاء المقبل سنوفر لكم فيديو مسلسل ارطغرل 145 مترجم موقع النور.

تحديث: نود أن نُخبركم زوارنا الكرام محبي ومتابعي مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، أنه سيتم نشر الإعلان الثاني لمسلسل ارطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس غداً الإثنين وسوف نقوم بوضع فيديو الإعلان الثاني للحلقة 145 قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

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