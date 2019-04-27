قيامة ارطغرل الحلقة 146 الجزء الخامس إعلان أول عودة جوندوغدو تابع أحداث ارطغرل 146 مترجم موقع النور

نجح مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس في تحقيق أعلى نسب مشاهدة في الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، والجميع يعلم أن المسلسل اقترب من الانتهاء بعدما قبض ارطغرل على دراجوس وقام بإعدامه في سوق سوغورت أمام الجميع أثناء اندلاع القتال الذي نشب بين محاربين القلعة اللذين دخلوا السوق متنكرين في ملابس تجار، وتبقى هناك مهمه أخرى وهي القبض على ألباستي.

ونتابع معكم خلال مسلسل قيامة ارطغرل 146 مترجم موقع النور جميع أحداث الحلقة الجديدة من قيامة ارطغرل 146 الجزء الخامس، وهل سيشفى بامسي ألب من الإصابة التي تعرض لها أثناء القتال الذي نشب في سوق سوغورت أم لا؟ وماذا سيفعل معه ارطغرل بعدما يعلم أنه دخل في القتال بدون سيف.

قيامة ارطغرل 146 الجزء الخامس

وانتهت الحلقة الماضية من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم، وقت ما فعل ارطغرل فخ لبيبولات بمساعدة شقيقته السيدة إيلبيلغي ليتم التأكد أن بيبولات هو ألباستي، وفعلا وقع بيبولات في الفخ المنصوب وكشف عن وجهه لتكون الصدمة الكبرى.

وتم نشر الإعلان الأول من قيامة ارطغرل الحلقة 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس والذي يكشف المزيد من الأحداث الجديدة، يمكنكم معرفتها من خلال الفيديو التالي.

ارطغرل 146 إعلان

''Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak!''#DirilişErtuğrul 146. bölüm tanıtımı.#VatanBizeEmanet pic.twitter.com/OQzVewm6hl — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) April 24, 2019

وخلال الإعلان الـأول لمسلسل قيامة ارطغرل 146 الجزء الخامس يتكشف أيضاً عودة شقيق ارطغرل السيد جوندوغدو، ومنح بامسي العفو ليعود إلى صفوف المحاربين من جديد، والمزيد من الأحداث الهامة والجديدة نتابعها معكم خلال عرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 146 مترجم الجزء الخامس.

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