ارطغرل 146 وحقيقة مشهد الاعلان بقطع ارطغرل لرأس الباستي

ارطغرل 146 تابعونا وعرض تفاصيل مسلسل أرطغرل للموسم الخامس، ارطغرل هو مسلسل تركي درامي مثير يحكي قصته عن تاريخ انشاء الدولة العثمانية، وما حدث داخلها من معارك كبيرة بين لاشهار راية الإسلام، ويروي ارطغرل هذه القصة بصورة مميزة للغاية، وقد شهد المسلسل التركي إقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث أنه قد تفوق على الكثير من الأعمال الدرامية على مستوى العالم، وقد تحركت نسب المشاهدين لارطغرل هذا العام اكثر من 20 مليون مشاهد للحلقة، تابعونا ورصد تفاصيل الحلقة 146 عبر موقعنا كلمه دوت اورج.

ارطغرل الحلقة 146

وقد انتهت الحلقة 145 الماضية عند مشهد علق الحنيه من متابعي مسلسل ارطغرل، وانتهت الحلقة عندما قام ارطغرل بالوقوف وجها لوجه من ألباستي، وف نفس التوقيت الباستي بجانب محاربينه وارطغرل بجانب محاربينه فهل سينج ألباستي من الهرب من ارطغرل، أم سيقوم ارطغرل بقطع رأس بيبولات ألباستي، هذا ما ينتظرون العديد من متاعبي ارطغرل الموسم الخامس.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 146

ووسط الاعلان الثاني لمسلسل ارطغرل التركي ظهر شئ فاجئ الجميع من أجل إثارة الحلقة القادمة أكثر، حيث أنه قد ظهر غوندودو وليس فقط ظهوره بل عاد إلى الى منصبة وسط حالة سعادة كبرى في عائلته باستثناء أخيه الذي دخل في جوف الغيره من غوندودو، ومن المتوقع أن يستكمل غوندودو المسيرة الناجحه لارطغرل، تابعونا لرصد تفاصيل الحلقة 146، المقر عرضها الأربعاء الأول من شهر مايو المقبل لعام 2019.

← إقرأ أيضاً: