ارطغرل الحلقة ١٤٧ الجزء الخامس إعلان متابعة أحداث قيامة ارطغرل 147 مترجم موقع النور وتوقعات شفاء تورغوت

يحظى مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بمتابعة عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي لما يقدمه هذا العمل التركي التاريخي من أحداث ومشاهد حدثت بالفعل في هذا العصر قبل قيام الدولة العثمانية في عهد عثمان الأول الابن الأصغر لأرطغرل بن سليمان شاه، وفي هذا التقرير نتابع معكم أحداث مسلسل قيامة ارطغرل 147 مترجم الجزء الخامس حيث من المتوقع أن تشهد هذه الحلقة الكثير من الأحداث المثيرة.

وفي الحلقة الماضية كان ارطغرل قد نصب فخاً بمساعدة السيدة إيلبيلغي للإيقاع بألباستي والقبض عليه وكشف هويته الحقيقة، وفعلاً تم الكشف عن وجه ألباستي الحقيقي وكانت صدمه كبيرة لشقيقته السيدة إيلبيلغي التي ترأست قيادة القبيلة من بعده.

قيامة ارطغرل 147 مترجم الجزء الخامس

وكان تورغوت قد أمر المحاربين بالإمساك بثلاثة من أتباع ألباستي وتركهم أحياء وذلك لمثولهم أمام سادة قبيلة آمور ليتم محاكمتهم على الخيانة، وبالفعل قام أرطغرل بأمر تورغوت بإعدامهم أمام جميع القبيلة ودعى أن ذلك من أجل الخيانه التي قاموا بها.

وفي الحلقة الماضية أيضاً حدث الكثير من المشاكل فوقت مقابلة ارطغرل مع جاسوس بركة خان لعقد الاتفاقية كان أريكبوغا وهو أحد جواسيس هولاكو خان يتعقبهم بواسطة مارغان الذي قابل جاسوس بركة خان في خان القوافل وتتبعه إلى أن وصل لارطغرل ومن معه وقام بمداهمة المكان وحصار ارطغرل وانهاء أمر محاربيه فيما مات دومرول وأُصيب تورغوت إصابة بالغة على يد ألباستي.

ارطغرل 147 إعلان

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الإعلان الثاني للحلقة ١٤٧ الجزء الخامس.

"Allah'ım bize zalimler karşısında baş eğdirme. Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et." Diriliş 'Ertuğrul' 147. bölüm tanıtımı. pic.twitter.com/XII4UzrSrz — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) May 1, 2019

ارطغرل 147 مترجم موقع النور

سيقوم موقع النور بعرض مسلسل ارطغرل الحلقة ١٤٧ مترجمة كاملة الجزء الخامس يوم الأربعاء المقبل الموافق 8-5-2019 وذلك في المساء حيث يقوم بترجمة الحلقة بعد عرضها على قناة تي آر تي التركية الأولى وينشرها لجميع متابعيه والمشتركين بعد ساعة من انتهائها على قناة تي آر تي.

وهناك العديد من القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل 147 مترجم ومدبلج للغة العربية مثل قناة دعوة وقناة اليرموك وقناة الشباب وغيرها من القنوات الناقلة وذلك يكون يوم الخميس أي اليوم التالي من عرضها في أوقات محددة ومعلنة من جانب هذه القنوات.

وسنتابع معكم أحداث قيامة ارطغرل 147 مترجم الجزء الخامس يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، فكونوا معنا