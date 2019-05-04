مسلسل ارطغرل 147 مترجم alnoor-tv: الإعلان الأول قيامة ارطغرل الحلقة ١٤٧ الجزء الخامس – إنقاذ أمير القبائل

ما زلنا نتابع معكم أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم للغة العربية عبر موقع النور وتقديم تحليل مفصل عن الأحداث الهامة والمثيرة لمسلسل ارطغرل التي يتم عرضها عبر قناة trt1 التركية الناقل الحصري، وما زال مسلسل ارطغرل الجزء الخامس محض اهتمام جميع المشاهدين في الوطن العربي حيث باتت المشاهد أكثر سخونة وأكثر إثارة خلال الحلقات الماضية.

وتم نشر الإعلان الأول لمسلسل قيامة ارطغرل 147 مترجم موقع النور وعبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يحمل عدد من الأحداث المثيرة والهامة من خلالها سيتم الكشف عن شخصية ألباستي الحقيقة، وذلك بعدما تم عمل فخ كبير من ارطغرل في سوق سوغورت.

ارطغرل 147 مترجم الجزء الخامس

تحديث جديد: انتهت الحلقة الماضية من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بوقوع ارطغرل في فخ جاسوس هولاكو خان أثناء مقابلته لجاسوس بركة خان عندما كان يعقد معه الاتفاقية لإقامة الحرب على المغول بمشاركة الظاهر بيبرس حاكم مصر في هذا الزمان، وتم استشهاد مارغان ودومرول وإصابة تورغوت إصابة بالغة الخطورة.

وهناك توقعات بشفاء تورغوت وذلك نظراً لحديث مخرج المسلسل أن تورغوت سيكون مع عثمان وقت قيام الدولة العثمانية أي سيكون متواجد في الجزء الأول من مسلسل قيامة عثمان، ونتابع معكم كل ما هو جديد بخصوص عرض ارطغرل 147 مترجم موقع النور الجزء الخامس.

وانتهت الحلقة الماضية من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بتمثيل دراجوس في منتصف سوق سوغورت أمام جميع الأهالي والتجار لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، ولكن توغل محاربي قلعة ليفكه بمساعدة بيبولات من أجل إنقاذ دراجوس وكان بيبولات عقد اتفاقاً مع دراجوس حيث وعده بإنقاذه وذلك لعدم الكشف عن شخصية ألباستي الحقيقة.

وسيتم عرض مسلسل ارطغرل 147 الجزء الخامس مترجم عبر موقع النور يوم الأربعاء المقبل 8-5-2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بينما تقوم عدد من المواقع الإلكترونية بعرض الحلقة مسبقاً، وذلك بعد انتهاء العرض المباشر لقناة تي آر تي التركية والذي يبدأ في تمام الثامنة مساء.

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نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إعلان قيامة ارطغرل الحلقة 147 الجزء الخامس والذي يتبين خلاله كشف شخصية ألباستي الحقيقة واتفاق ارطغرل مع السيدة إيلبيلغي شقيقة بيبولات انهاء أمر ألباستي، والكثير من الأحداث التي تشير لنهاية الظلم.

"Allah'ım bize zalimler karşısında baş eğdirme. Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et." Diriliş 'Ertuğrul' 147. bölüm tanıtımı. pic.twitter.com/XII4UzrSrz — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) May 1, 2019

مسلسل ارطغرل الحلقة 147 موقع النور

دخول موقع النور —> alnoortv متابعينا الكرام يقوم موقع النور بعرض جميع حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة وكاملة حصرياً في الوطن العربي وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، ترقبوا معنا مساء الأربعاء المقبل سنوفر لكم فيديو مسلسل ارطغرل 147 مترجم موقع النور.

وسيبدأ العرض المباشر عبر قناة trt1 تي آر تي التركية مسلسل ارطغرل 147 الجزء الخامس في تمام الثامنة مساء، تبقى أيام قليلة على عرض قيامة ارطغرل الحلقة 147 مترجم موقع النور الجزء الخامس، نترقب معكم المزيد من الأحداث المثيرة سنوافيكم بها بعد قليل.