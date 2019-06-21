استقبل تردد قناة القدس 2019 الفضائية على النايل سات وأهم البرامج

تعتبر قناة القدس الفضائية من أهم القنوات الإخبارية المفتوحة المجانية، والتي يمكن مشاهدتها عبر الأقمار الصناعية، والتي تهدف إلى نقل جميع الأحداث والأخبار الجارية الهامة أولاً بأول فور وقوع الحدث، وهي من القنوات الهادفة التي تنقل الوضع الفلسطيني بالقدس المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى الأخبار المحلية والعربية والعالمية، نتابع في كلمة دوت أورج للتعرف على تردد قناة القدس 2019 على النايل سات وكيفية استقبالها وضبطها على أجهزة الاستقبال.

ضبط تردد قناة القدس 2019

استطاعت قناة القدس 2019 أن تكون منبراً للحرية، فقد اهتمت القناة أن تكون قناة هادفة تقدم محتوى إعلامي هادف مناسب لكل الفئات في المجتمع العربي، فقد أصبحت قناة القدس هي عين الحقيقة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، هذا وقد انطلقت قناة القدس في عام 2008، وتقدم القناة مجموعة من البرامج المنوعة الدينية والسياسية والاجتماعية والرياضية.

شعار القناة “موعدنا القدس” هذا وقد تم تأسيس القناة والتي مقرها في بيروت وترجع ملكية القناة إلى شركة راديو وتليفزيون القدس، وقد قام عدد من الشخصيات المهمة الفلسطينيين بفلسطين أو المغتربين حول أنحاء العالم.

يمكنك متابعة قناة القدس الفضائية عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك من هذا الرابط.

تردد قناة القدس الفضائية

نقدم لك فيما يلي تردد قناة القدس الفضائية 2019 على القمر الصناعي النايل سات ومعدل الترميز والاستقطاب لضبط أجهزة الاستقطاب واستقبال القناة لمتابعة أهم البرامج الحوارية والبرامج الدينية والسياسية والبرامج الاجتماعية وغيرها.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11315 27500 عمودي

أهم برامج قناة القدس 2019

تجمع قناة القدس العديد من البرامج المهمة والتي تتنوع بين البرامج التحليلية والبرامج السياسية والبرامج الدينية والبرامج الاجتماعية وغيرها، ومن اهم تلك البرامج التي تعرض على قناة القدس الفضائية ما يلي: