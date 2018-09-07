اعتزلت الفن بسبب ضابط شرطة، ما لا تعرفه عن ابنة الفنان الراحل “محمد السبع”

محمد السبع ، ممثل مصري قدير اشتهر بتلك الاسم ولكن اسمه الحقيقي هو “محمد السعيد مجاهد السبع”، عرف بالسينما من خلال أدواره التي ما زالت راسخة في عقول الجماهير، كما يذكر بأنه درس فن التمثيل بالمعهد العالي، وقام بالعمل في المسرح القومي، من مواليد محافظة الدقهلية بقرية “نوسا” لعام 1923، شارك بالسينما المصرية العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، ومن أهم وأبرز أعماله الفنية التي شارك بها وقدمها خلال فترة عمله بالتليفزيون وقبل وفاته، حبيب الروح وكان تلك العمل في عام 1948، الحب قبل الخبز أحياناً وكان في عام 1977، سنة أولى حب في عام 1976، كدت أهد بيتي في عام 1954، شم النسيم في عام 1952، زمن حاتم زهران في عام 1987، مسلسل (أبناء ولكن)، المغامرة الكبرى في عام 1964، وغيرهم العديد من الأعمال.

رحل الفنان القدير “محمد السبع” عن عالمنا وهو يبلغ من العمر أربعة وثمانون عاماً، وذلك في عام 2007 لشهر إبريل.

ابنة الفنان الراحل “محمد السبع” فنانة أيضاً:

لم يعرف الكثير من المتابعين والمشاهدين للفنان “محمد السبع” بأن أبنته تعمل أيضاً بالفن مثله، فنانة تحمل ملامح أوروبية، تبلغ الآن من العمر ستون عاماً، اشتهرت في السينما المصرية بالجمال.

جاءت شهرتها من خلال تجسيدها لشخصية “كاميليا” بمسلسل (رأفت الهجان) الشهير، وقد ظهرت في الجزء الثاني من تلك المسلسل، وكانت صديقة للفنانة “إيمان الطوخي” السكرتيرة التي وقعت في حب جاسوس مصري.

مقالات آخرى:

تزوج من كاتبة شهيرة، وتوفى يوم عيد زواجه.. ما لا تعرفه عن الفنان الراحل “أبو بكر عزت”

انتظرها الفنان الراحل “محمد وفيق” 20 عاماً ليتزوجها، وجمعهما مدفن واحد.. محطات في حياة الفنانة الراحلة “كوثر العسال”

“خدوا كل حاجة حتى الفساتين”، تفاصيل تأميم ممتلكات الفنانة “مديحة يسري” وتعويضها ب “مصحف”

ترك الفن وابتعد عن الشهرة لإهانة الزعيم عادل إمام له، محطات في حياة الفنان الراحل محمد الشرقاوي

تزوجت جواز صوري لعرض مسرحيتها، وأخفت إنجابها لمدة 17 عام… محطات في حياة الراحلة “فردوس محمد”

اختفت الفنانة “صفاء السبع” وبعدت عن الأضواء في فترة شهرتها ومعرفة الجماهير بها، ولكنها قررت الاعتزال بعد أن تزوجت من ضابط شرطة، وأيضاً قررت وهب حياتها وتكريسها لأسرتها ولأبنتها “عبير”.