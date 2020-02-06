الإعلان الأول للحلقة 10 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv

قامت قناة atv التركية بطرح الإعلان الأول للحلقة 10 من مسلسل المؤسس عثمان، بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة التاسعة مساء يوم أمس الأربعاء، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية للغاية بعد ساعات من نزولها، وكان الجمهور في تشوق بالغ ليشاهد الأحداث الجديد، في إعلان قيامة المؤسس عثمان الحلقة 10 لم تظهر الكثير من الأحداث وذلك لتزيد القناة من تشويق عشاق المؤسس عثمان.

إعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 10

مسلسل قيامة عثمان حقق نجاح كبير منذ تم عرض الحلقة الأولى له في شهر نوفمبر الماضي وتمكن من حفر أسمه وسط المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة وماذا المسلسل يحصد ملايين المشاهدات على غرار مسلسل قيامة أرطغرل الذي كان على نفس المستوى من النجاح.

يمكنك مشاهدة إعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 10 من خلال موقع قناة atv التركي عبر الرابط التالي: atv.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 10

من المنتظر أن تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء القادم على شاشة قناة ATV التركية، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية وتركيا، وتذاع الحلقة 10 من المؤسس عثمان مترجمة للعربية يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة قناة اليرموك الفضائية التي حصلت على حقوق بث المسلسل مترجماً، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن والقاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وتركيا، ويعاد في الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة.