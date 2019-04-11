اعلان مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 144 مترجم الموسم الخامس عبر موقع النور “البرومو الأول”

نتابع معاً عبر موقع كلمة دوت أورج أحداث اعلان مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 144 الموسم الخامس التي ينتظرها الملايين حول العالم نظراًُ لجماهيرية المسلسل العرضية التي أستطاع الحصول عليها خلال المواسم الأربع السابقة وفي الجزء الحالي، المسلسل التاريخي”قيامة أرطغرل” من أعلى المسلسلات التركية متابع في جميع أنحاء العالم العربي، وله شعبية عريضة من جميع الفئات العمرية لمحتواه الشيق.

اعلان مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 144 مترجم “البرومو الاول”

‏- الإعلان الأول لـ الحلقة 144 من مسلسل قيامة أرطغرل #alnoorvod Gepostet von ‎موقع النور – Tv alnoor‎ am Mittwoch, 10. April 2019

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قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 144

من المنظر أن تعرض الحلقة 144 من مسلسل قيامة ارطغرل يوم الأربعاء القادم عبر شاشة تي ار تي التركية وموقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس في الوطن العربي والشرق الأوسط، مسلسل ارطغرل يذاع بشكل مجاني ومفتوح على جميع القنوات، تذاع حلقة منه كل أسبوع وتحديداً يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على قناة trt التي تبث على القمر التركي لكن المسلسل سيكون بلغته الأصلية، أما قناة قطر فهي تعرض المسلسل مدبلجاً بعد ذلك يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وقناة شباب المصرية تعرضه في تمام السادسة مساءً.

تردد قناة تي ار تي التركية TRT 1 التي تعرض الحلقة 144 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب تركسات Turk sat 42°E 11042 8400 5/6 عمودي يوتلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 5/6 عمودي تبث قناة تي ار تي التركية بتقنية HD عبر الأقمار الصناعية دون انقطاع أو تشويش، لذا إذا كنت ترغب في مشاهدة حلقات مسلسل أرطغرل الموسم الخامس يمكنك الآن ضبط التردد الخاص بالقناة واستقبال الإشارة. صور حصرية من الحلقة 144 قيامة أرطغرل الموسم الخامس

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