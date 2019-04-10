شرين عبد الوهاب اعتذرت بدل المرة ألف مرة أثناء التحقيق معها اليوم بعد مناشدتها مستنجده بالرئيس السيسي

انتهى منذ قليل التحقيق مع المطربة شرين عبد الوهاب بمقر نقابة المهن الموسيقية، بعدما قدمت اعتذارها عما بدر منها خلال حفلتها الأخيرة، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي تسبب فيها تصريحات شرين عبد الوهاب أثناء حفلها الغنائي بدولة البحرين، حيث تم اتهامها بالإساءة للدولة المصرية.
وبعد انتهاء التحقيق مع شرين عبد الوهاب صرحت عن شديد حبها لمصر، وأنها تعتذر مئات المرات لمصر عما بدر منها، وأضافت أن حبها شديد لمصر وأنها لا تمل من الاعتذار، وأشارت شرين أنها فضلت الصمت الفترة الماضية ويرجع ذلك لاحترامها للتحقيقات التي تجريها النقابة واحتراما للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
شرين عبد الوهاب اعتذرت بدل المرة ألف مرة
كما أشارت شريين عن ما أشيع عن رفضها الاعتذار مما أثار ضجة ضدها، حيث أكدت أن علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية والذي كان قد صرح سابقا عن رفضها الاعتذار، وأكدت شرين أن الشريغي لم يحضر التحقيقات، وأضافت شرين قائلة أن كل ما قيل غن تحديها نقابة الموسيقيين غير صحيح، وأضافت أنها ابنة من أبناء النقابة، وأشارت أيضا أن ذهابها حضور التحقيقات قد كذب جميع الادعاءات، وأنها على دائما للاعتذار لبدها بدل من المرة اثنين وألف مرة.
تعليق هاني شاكر علي إهانة شيرين عبد الوهاب للأمن المصري
هذا وقد قالت شرين في معرض حديثها أن عدم تصريحاتها للصحافة الفترة المضية، يأتي في إطار احترامها للنقابة والتحقيقات، وتجدر الإشارة إلى قيام أحد المحامين “سمير صبري” بتقديم بلاغ ضد شرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بأنها دائما ما تعودت على الإساءة والتطاول على مصر أثناء حفلاتها خارج مصر.
كما تجدر الإشارة أيضا أن سمير صبري المحامي، قد صرخ من خلال بيان على صفحته على الفيس بوك أنه قام بإرفاق أسطوانة مدمجة في بلاغه ضد شرين تؤكد صحة بلاغه، حيث تناقلت بعض الصحف ووسائل الإعلام قول شرين عبد الوهاب خلال حفل في البحرين، حيث قالت ما نصه حسب بعض الصحف: الآن تستطيع الكلام بحرية، حيث أن من يتحدث داخل مصر قد يكون مصيره السجن، وهذه المقولة اعترفت به شرين أثناء مداخلة هاتفية بأحد البرامج المصرية، ولكنها أكدت إلى أنها لم تكن تقصد حرية التعبير، بل تقصد شخصيات تتربص بها، وتقتطع أقوالها من سياقها.
ومن الجدير بالذكر أن شيرين قد ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت اعتذارها، بسبب تصريحاتها التي اعتبرت “إضرار بالأمن القومي المصري”، بحسب بيان نقابة المهن الموسيقية، حيث انهمرت شيرين عبد الوهاب في البكاء، واستنجدت بالرئيس السيسي بعد أن أوقفتها نقابة المهن الموسيقية عن العمل داخل البلاد، واتهامها بنشر أخبار كاذبة.
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