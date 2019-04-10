شرين عبد الوهاب اعتذرت بدل المرة ألف مرة أثناء التحقيق معها اليوم بعد مناشدتها مستنجده بالرئيس السيسي

انتهى منذ قليل التحقيق مع المطربة شرين عبد الوهاب بمقر نقابة المهن الموسيقية، بعدما قدمت اعتذارها عما بدر منها خلال حفلتها الأخيرة، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي تسبب فيها تصريحات شرين عبد الوهاب أثناء حفلها الغنائي بدولة البحرين، حيث تم اتهامها بالإساءة للدولة المصرية.

وبعد انتهاء التحقيق مع شرين عبد الوهاب صرحت عن شديد حبها لمصر، وأنها تعتذر مئات المرات لمصر عما بدر منها، وأضافت أن حبها شديد لمصر وأنها لا تمل من الاعتذار، وأشارت شرين أنها فضلت الصمت الفترة الماضية ويرجع ذلك لاحترامها للتحقيقات التي تجريها النقابة واحتراما للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

شرين عبد الوهاب اعتذرت بدل المرة ألف مرة

كما أشارت شريين عن ما أشيع عن رفضها الاعتذار مما أثار ضجة ضدها، حيث أكدت أن علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية والذي كان قد صرح سابقا عن رفضها الاعتذار، وأكدت شرين أن الشريغي لم يحضر التحقيقات، وأضافت شرين قائلة أن كل ما قيل غن تحديها نقابة الموسيقيين غير صحيح، وأضافت أنها ابنة من أبناء النقابة، وأشارت أيضا أن ذهابها حضور التحقيقات قد كذب جميع الادعاءات، وأنها على دائما للاعتذار لبدها بدل من المرة اثنين وألف مرة.

تعليق هاني شاكر علي إهانة شيرين عبد الوهاب للأمن المصري