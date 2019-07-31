التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة مسلسل ” باب الحارة ” .. اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة السورية “راما شاهين “

لقيت الفنانة الشابة ” راما شاهين”، بطلة مسلسل باب الحارة، مصرعها متأثرة بإصابتها بحادث مروع يوم الإثنين الماضي الموافق 29 يوليو 2019،أثناء سفرها الي لمدينة بيروت في لبنان،لقضاء أجازة قصيرة مع أصدقائها، حيث نقلت الي المستشفي في حالة غيبوبة تامة،توفيت علي أثرها.

وفاة الفنانة راما شاهين :

وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني،عقب إعلان أسرة الفنانة الشابة راما شاهين،وفاتها في مستشفي دمشق بسوريا،اليوم الثلاثاء،متأثرة بالإصابة التي تعرضت لها بحادث السير،حيث نزل خبر وفاة الفنانة الشابة كالصاعقة علي متابعينها وجمهورها في سوريا والمملكة العربية السعودية والوطن العربي،خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته في المسلسل الدرامي ” باب الحارة “، خلال المارثون الرمضاني الأخير.

السيرة الذاتية للفنانة الراحلة راما شاهين:

ولدت الفنانة الشابة الراحلة ” راما شاهين “، في مدينة إدلب بدولة سوريا، عام 2001 ميلادية،وبدأت الفنانة الراحلة في دراسة التمثيل وفن الغناء والرقص في معهد رويال سنترال للفنون في عامصة بريطانيا ” لندن “، حيث شاركت في العديد من العروض المسرحية في العاصمة الإنجليزية لندن خلال دراستها لفن التمثيل والغناء والرقص هناك في تلك الفترة.

وبدأت الفنانة الراحلة في اداء بعض الأدوار في المسلسلات العربية والخليجية فور عودتها من الدراسة بالعاصمة الإنجليزية ” لندن”، حيث كانت اخر ظهور لها في الأعمال الدرامية العربية، إشتراكها في بطولة مسلسل ” باب الحارة”،الجزء العاشرة الذي عُرض بالمارثون الرمضاني الاخير، ونجحت في أداء دورها والذي لاقي إشادة من النقاد والجمهور في الوطن العربي بصفة عامة وفي سوريا بصفة خاصة .

إصابة راما شاهين بحادث سير بدمشق :

وكشفت أسرة الفنانة الراحلة ” راما شاهين “، أنها تعرضت لحادث سير في بيروت أثناء مرافقة أصدقائها لقضاء اجازة قصيرة،وتم نقلها الي مستشفي دمشق،حيث دخلت الفنانة الشابة في غيبوبة تامة،جراء حادث السير الذي تعرضت له في بيروتن وأسفر ذلك عن وفاتها متأثرة بإصابتها بالحادثنوجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لأسرة الفنانة الشابة الراحلة ” راما شاهين”، قائلين: ” بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعًا بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فارقت دنيانا اليوم”.

وتتقدم أسرة تحرير موقع كلمة دوت أوج، بخالص التعازي لأسرة الفنانة الشابة الراحلة ” راما شاهين”، في وفاة فقيدتهم، متمنين من الله أن يلهم الأسرة الصبر والسلون،وأن يتغمد الفقيدة المولي عزوجل بواسع رحمته.