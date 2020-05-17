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الجمهور عن “شنط” دينا الشربيني في مسلسل لعبة النسيان ” توازي ميزانية المسلسل”

بواسطة محمد عبد الرازق

يعرض حالياً للفنانة دينا الشربيني مسلسل ” لعبة النسيان ” على شاشات التليفزوين خلال السباق الدرامي الرمضاني , والجمهور المصري كعادته لا يترك تفصيلة في اي برنامج او مسلسل وغلا تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي , وكان واحداً من تلك التفاصيل تعليق الجمهور على كثرة عدد الحقائب التى تحملها دينا الشربيني عند ظهورها في أحداث المسلسل.

قد يكون من الطبيعي ان تظهر دينا بملابس واكسسوارت غالية الثمن فهي تؤدي في المسلسل زوجة رجل غني ولكن كان لافتاً المبالغة في عدد الشنط الباهظة الثمن ومن أشهر الماركات العالمية التي تستخدمها، حيث تظهر في الحلقة وهي تستخدم أكثر من شنطة.

وجاء انتقاد البعض لاستخدام دينا لهذا العدد من الشنط والتى احصائها البعض ووصل عددها إلى 22 شنطة ، وعلقوا أنه حتى لو كانت السيدة غنية فإنّها لا تشتري مجموعة الشنط كلها، وتكتفي بشنطتين أو ثلاث، في حين أكد البعض أن الشنط ليست أصلية.

دينا الشربيني مذيعة وممثلة مصرية من مواليد القاهرة وتبلغ من العمر 35 عاماً, ومنذ فترة تصدرت علاقتها وصورها وفيديوهات مع المطرب والمغني عمرو دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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