الحكم بحبس الفنان سعد الصغير .الأسباب والتفاصيل

حكمت محكمة جنح التهرب الضريبي، والمنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المطرب سعد الصغير، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، وذلك بالحبس لمدة سنة، مع تغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق وتحديدا فى 8 أكتوبر 2018 بحبس سعد الصغير، لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.

التهم الموجهة لسعد الصغير

وقد أسندت النيابة للفنان سعد الصغير تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات “القاهرة والنَّاس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكي للإنتاج الفني”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.

ويشتهر المطرب سعد الصغير، المولود في عام 1970بالعديد من الأغاني الشعبية ، وله جماهيرية كبيرة رغم انتقاده من عدد من النقاد بسبب اتهامات لعدة أغاني باعتبار أنها تحمل تلميحات وصفت بالمسفة.

وللمطرب عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية نذكر منها:

أفلام:

30 يوم في العز

عش البلبل

حصل خير

الآنسة مامي (ضيف شرف)

شارع الهرم

ولاد البلد

ابقى قابلني

البيه رومانسي

عليا الطرب بالتلاتة

قصة الحي الشعبي

لخمة راس

ومسلسلات:

دلع بنات

عفاريت محرز

أنا وبابا – سيت كوم ضيف شرف

راجل وست ستات (ج3) – سيت كوم

آن الأوان

مبروك جالك قلق

وبرامج:

من غير زعل

سعد وسعد

بالإضافة إلى فوازير عفاريت مراتي.

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