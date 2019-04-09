نقد لكم تقرير مفصل عن الحلقة 143 من قيامة أرطغرل تردد القنوات العربية الناقلة للحلقة وموعد عرضها، شهدت الأربع مواسم السابقة بث 121 حلقة، المسلسل من تأليف محمد بوزداغ، وقد تم بث أول حلقة من حلقات الجزء الأول، يوم 10 ديسمبر عام 2014، ويجسد المسلسل قصة حياة الغازي أرطغرل، وهو قائد مسلم وموحد القبائل التركية لمواجهة غزو المغول والتتار في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويتم عرض المسلسل على جميع شاشات بلدان العالم مثل رومانيا وروسيا وباكستان ودول الخليج العربي.

الحلقة 143 من قيامة أرطغرل تردد القنوات العربية الناقلة للحلقة وموعد عرضها

من المنتظر عرض أرطغرل 143 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 عبر شاشة قناة تي اَر تي التركية، التي تقوم ببث المسلسل حصرياً على شاشتها، حيث يبدأ بث حلقات المسلسل الساعة الثامنة مساءاً من كل أربعاء، ثم يتم دبلجة الحلقة وبثها على العديد من القنوات العربية مثل قناتي دعوة واليرموك،، كما يتم نقل الحلقات على موقع النور بعد بثها على قناة TRT بساعات قليلة مترجمة ومدبلجة للعربية.

تردد قناة TRT 1 والتي تعرض الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصويب TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 EUTELSAT 10928 3000 عمودي 5/6

قنوات عربية تذيع قيامة أرطغرل 143



بلغت نسبة مشاهدة مسلسل أرطغرل نسبة عالية في العالم أجمع وفي العالم العربي بصفة خاصة، وذلك من خلال المشاهدة على القنوات الفضائية أو من خلال موقع النور، وهذه هي الترددات المتاحة للقنوات الناقلة لأحداث الحلقة 143 من مسلسل ارطغرل:

قناة دعوة : تردد 12687 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

تردد 12687 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى. قناة اليرموك: تردد 11678 أفقى، معدل الترميز 27500 عمودي.

اَخر أخبار الحلقة 143 أرطغرل



يترقب كل عشاق المسلسلات التركية عرض قيامة أرطغرل 143 وهي أول حلقات الموسم الخامس وستذاع الحلقة اليوم على قناة تي اَر تي الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، أما بالنسبة لباقي القنوات العربية فسوق تقوم بعرضها يوم الخميس والجمعة.

نرجو من كل متابعينا الكرام ترك تعليق بتوقعاتكم لأحداث مسلسل ارطغرل الحلقة 143.

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