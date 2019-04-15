نقد لكم تقرير مفصل عن أرطغرل 145 الموسم الخامس تردد القنوات العربية الناقلة لها وموعد بث الحلقة، شهدت الأربع مواسم السابقة بث 121 حلقة، المسلسل من تأليف محمد بوزداغ، وقد تم بث أول حلقة من حلقات الجزء الأول، يوم 10 ديسمبر عام 2014، ويجسد المسلسل قصة حياة الغازي أرطغرل، وهو قائد مسلم وموحد القبائل التركية لمواجهة غزو المغول والتتار في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويتم عرض المسلسل على جميع شاشات بلدان العالم مثل رومانيا وروسيا وباكستان ودول الخليج العربي.

أرطغرل 145 الموسم الخامس تردد القنوات العربية الناقلة لها وموعد بث الحلقة

من المنتظر عرض الحلقة 145 أرطغرل يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 عبر شاشة قناة تي اَر تي التركية، التي تقوم ببث المسلسل حصرياً على شاشتها، حيث يبدأ بث حلقات المسلسل الساعة الثامنة مساءاً من كل أربعاء، ثم يتم دبلجة الحلقة وبثها على العديد من القنوات العربية مثل قناتي دعوة واليرموك،، كما يتم نقل الحلقات على موقع النور بعد بثها على قناة TRT بساعات قليلة مترجمة ومدبلجة للعربية.

تردد قناة TRT 1 والتي تعرض الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصويب TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 EUTELSAT 10928 3000 عمودي 5/6

قنوات عربية تعرض الحلقة 145 أرطغرل



بلغت نسبة مشاهدة مسلسل أرطغرل نسبة عالية في العالم أجمع وفي العالم العربي بصفة خاصة، وذلك من خلال المشاهدة على القنوات الفضائية أو من خلال موقع النور، وهذه هي الترددات المتاحة للقنوات الناقلة لأحداث الحلقة 145 من مسلسل أرطغرل:

قناة دعوة : تردد 12687 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

تردد 12687 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى. قناة اليرموك: تردد 11678 أفقى، معدل الترميز 27500 عمودي.

موعد عرض الحلقة 145 أرطغرل

في انتظار عرض قيامة أرطغرل 145 من خلال قناة تي اَر تي التركية يوم الأربعاء القادم ليتم دبلجتها للغة العربية بعدها بدقائق قليلة ثم إعادة عرضها من خلال موقع النور فجر الخميس وعلى قنوات دعوة واليرموك وذلك مساء الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر والتي توافق السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

من خلال قناة تي اَر تي التركية يوم الأربعاء القادم ليتم دبلجتها للغة العربية بعدها بدقائق قليلة ثم إعادة عرضها من خلال موقع النور فجر الخميس وعلى قنوات دعوة واليرموك وذلك مساء الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر والتي توافق السابعة بتوقيت مكة المكرمة. من المرتقب عرض قيامة أرطغرل 145 على القنوات التركية يوم الأربعاء 17 أبريل ليتم بعدها بث الحلقة مترجمة للعربية على قنوات دعوة واليرموك يوم الخميس القادم.

نرجو من كل متابعينا الكرام ترك تعليق بتوقعاتكم لأحداث مسلسل ارطغرل الحلقة 145.

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