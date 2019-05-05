الشائعات جعلتها ترتبط 3 مرات و”نفسنة” منحتها وسام الشهرة.. مُقتطفات من حياة الفنانة «شيماء سيف»

خلال سنوات قليلة تُعد علي أصابع اليد، أصبحت فجأة واحدة من أشهر فنانات الكوميديا في مصر، وساعدها علي ذلك جسدها الثقيل وخفة ظلها التلقائية، وشاركت في عدة أفلام التي باتت جزء منها ولعلها سببًا في نجاحهم، ومؤخرًا خاضت تجربة تقديم البرامج التليفزيونية والتوك شو ونجحت فيها أيضًا، وكأنه تريد أن تخرج كل طاقتها لتفرض نفسها علي الساحة كممثلة ومذيعة، إنها الفنانة “شيماء سيف” وإليكم أبرز المحطات في حياتها.

نشأتها

في اليوم الأول من شهر أغسطس لعام 1988 ولدت “شيماء سيف”، وإلتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة، وبدأت نشاطها الفني في عام 2013 ووظفت موهبتها الفنية في أدوار الكوميديا والفكاهة من خلال أدوار بسيطة في السينما والدراما.

وفي عام 2015 بدأت تخوض أولي تجاربها في تقديم البرامج من خلال “نفسنة” الذي يذاع علي قناة “القاهرة والناس” الفضائية بالمشاركة مع الفنانة بدرية طلبة وإنتصار وهيدي كرم، وإنسحبت منه فظن المشاهدين بأن هنالك خلاف أو مشاجرة وقعت بينها وبين زملائها الفنانات في البرنامج، ولكنها نفت ذلك الإعتقاد مشيرة بعدم وجود أي مشاكل بينها وبين مذيعات البرنامج.

المذيعة الناجحة

في عام 2016 قدمت برنامجد جديد علي قناة “النهار” الفضائية بعنوان “تلاتة في واحد”، وهو برنامج عبارة عن 3 برامج في برنامج واحد تقدمهم شيماء، فواحدًا منهم بمفردها، والثاني هي وممثل شاب يدعى “مادي”، أما الثالث فيشاركه فيها الفنانة نشوي مصطفى والفنانة ليلى عز العرب.