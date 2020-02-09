الطيار الموقوف عن العمل مدى الحياة بسبب محمد رمضان يخرج عن صمته ” خدعني مرتين “

أزمة الطيار الموقوف عن العمل مدى الحياة مع الفنان محمد رمضان تطفو للسطح من جديد، بعد نشر الكابتن طيار أشرف أبو اليسر مقطع مصور ويخرج عن صمته ليتحدث عن ملابسات تورطه في واقعة قيادة الفنان رمضان الطائرة أثناء الرحلة المتوجهة من القاهرة إلى السعودية، والتي تسببت في إيقافه عن العمل مدى الحياة، وأشار في حديثه إلى اعترافه بأن ما حصل يعتبر خطأ مهنيًا جسيمًا وله عواقب وخيمة، ولكنه حمّل الفنان محمد رمضان كامل المسؤولية، منوهًا إلى أن رمضان خدعه مرتين، الأولى كانت عندما طلب التقاط صور تذكارية داخل كبينة قيادة الطيارة مدعيًا أنها من أجل ابنه ولن تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمرة الثانية عندما أبدى استعداده لدعمه وقت حدوث الأزمة وتخلى عنه ورفض مقابلته بعد صدور قرار بمنعه نهائيا عن العمل.

الطيار الموقوف عن العمل مدى الحياة

الطيار يخرج عن صمته ويوضح ملابسات الواقعة

وقال الطيار أبو اليسر موضحًا تفاصيل الواقعة التي أكد على أنها واقعة تم تضخيمها بشكل أصبحت فيه قضية رأي عام بمعلومات مغلوطة، وأشار في حديثه أن الطائرة خاصة وتتسع لثمانية ركاب فقط، وكابينة القيادة ليست معزولة عن مكان جلوس المسافرين، واضاف أبو اليسر قائلًا: أن “محمد رمضان طلب أن ‏يلتقط معه صورة تذكارية ليشاهدها ابنه، ولم يصرح وقتها برغبته في نشرها، والمعتاد عرفا السماح بالتقاط الصور داخل الكابينة وقت عمل الطيار الآلي خاصة وأن ركاب الطائرة من الأمراء والرؤساء والوزراء وكبار رجال المجتمع، ولم يحدث أن نشر أحدهم الصورة أو ادعى أنه قاد الطائرة بنفسه”.

وتابع الكابتن طيار أبو اليسر قائلا: “صادف أن الطيار المساعد غادر مقعده لقضاء حاجته، فجلس رمضان على مقعده علما أن التحكم الكامل في الطائرة يتم عبر مقعدي فقط، وفوجئت بعدها بعمل فيديو ادعى فيه رمضان أنه يقود الطائرة بنفسه وقام بوضع أغنية له”.

وأشار إلى أنه مع انتشار مقطع الفيديو أدرك أن ثمة أزمة وعواقب ستحدث سريعًا، وخاصة أنه يعمل في هذه الوظيفة منذ 40 عامًا ولديه خبرة طويلة في مجال الطيران وتدريب الطيارين في القوات الجوية المصرية والطيران المدني، ويدرك تمام الإدراك بأن فعله لا يُغتفر لعدم وجود مبرر لدخول رمضان غرفة وقال: “قلت لرمضان أنه سيتسبب في خراب بيوت كثيرة بسبب هذا الفيديو، ولكنه رد مؤكدا عدم تخليه عنا وتدخله بنفوذه وعلاقاته لاحتواء الأزمة”.

رمضان تجاهلني وخذلني

وقال ابو اليسر أنه صمت طويلًا ولم يعلق على الواقعة منتظرًا دعم رمضان الذي لم يحدث، وأكّد أنه حاول الوصول إليه ولكنه لم يفلح ، حيث اعتبر إقافه عن العمل بمثابة حكم بالغعدام عليه مهنيًا وخاصة أنه أصبح بلا دخل منذ شهر أكتوبر،

واختتم أبو اليسر حديثه بالقول: “ما يحزنني أن محمد رمضان لم يسأل عني ولو بالتليفون، وفشلت في الوصول إليه رغم الذهاب إلى مكتبه ومقابلة محاميه الخاص، رغم أنه أعلن أنه لن يتسبب في إيذائي وخراب بيوت أخرى”.

الطيار الموقوف ليس الوحيد ضحية رمضان في الواقعة

وشملت قائمة ضحايا الفنان محمد رمضان على إثر الأزمة التي تسبب بحدوثها بعد نشره عبر صفحته الشخصية على موقع انستغرام مقطع فيديو من داخل الطائرة المتجهة من القاهرة إلى السعودية وقال فيه أنها تجربته الأولى في قيادة الطائرات حيث دخل بالفعل كبينة القيادة وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي، مما تسبب بنشر هذا الفيديو في الضرر لعدد من الأشخاص حيث تم إيقاف الطيار المساعد عن العمل لمدة عام، كما تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة باستقالته إلى وزير الطيران المدني في مصر وتم قبولها.

حيث قررت وزارة الطيران المدني بعد التحقيقات بالموضوع: “إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام”.