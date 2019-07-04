«العمر لحظة».. 7 فنانين وفنانات لقوا مصرعهم بـ حوادث سير في عز «شبابهم»

جميعنا سوف يرحل من هذه الدنيا فالوقت الذي حدده الله لنا؛ فلن يؤخر الأجل ولا يتقدم، ولكن لا يعلم العبد أين يموت وما هي الطريقة التي سيموت عليها، وعلي ذكر ذلك هنالك من الفنانين من قادوا سياراتهم وساروا علي أربع عجلات إلي نهايتهم المحتومة دون أن يدروا، ومنهم من كان لازال في بداية طريق النجومية ومنهم من كان في أكثر أيام الشهرة، ولكن شاء الله أن تختتم حياتهم وتنتهي وكان الموت هو الأقرب إليهم، ولقوا حتفهم في سياراتهم الخاصة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض 7 فنانين توفوا في حوادث سير.

7. أسمهان

في عام 1944 توفيت الفنانة الراحلة أسمهان بعدما سقطت في إحدي ترع مدينة بطلخا، وكانت تبلغ من العمر أنذاك 32 عام، وقُيل أنها قد توفيت هي وصديقتها والسائق قد خرج من السيارة وهرب، وحتي الآن لم يتم العثور عليه، ولا يعرف أحد إن كانت إنها مجرد حادثة أم إنها مُدبرة لقتلهن.

6. نادية سيف الدين

تعرضت الفنانة الراحلة قبل وفاتها بحادث سير أثناء إستقلالها سيارتها في إحدي مدن لبنان في شهر فبراير من عام 1974، وتوفت علي إثره وكان أنذاك في مطلع الأربعينيات من عمرها.

5. عمر خورشيد

تعرض الفنان الموسيقار عمرو خورشيد إلي حادث سير ولقي مصرعه إثره في عام 1981، وكان حينها يبلغ من العمر 36 عام، وذلك بعدما إصطُدم بسيارته في عمود إنارة.