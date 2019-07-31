من هي الفنانة السورية راما شاهين الذي توفيت في حادث سير؟.. تفاصيل مثيرة عن الوفاة

خبر مفجع في الساحة الفنية السورية، عقب وفاة الفنانة السورية الشابة راما شاهين، والتي تبلغ من العمر 18 عاما، وذلك في حادث سير تعرضت له الفنانة الشابة بسيارتها، يوم الإثنين الماضي 29 يوليو 2019، لتسود حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا والسعودية، والتي تصدر فيه أسم الفنانة راما شاهين قائمة الوسوم الأعلى تداولا على محرك البحث العالمي “جوجل” داخل المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل وفاة السورية راما شاهين في دمشق

البداية كانت بإعلان أسرة الراحلة وفاتها عبر بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت الأسرة في البيان: بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعًا بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فارقت دنيانا اليوم”.

ولم تفلح محاولات قوات الدفاع المدني السوري في انقاذ حياة الفنانة الشابة “راما شاهين”، حيث تم نقل الفنانة الشابة راما شاهين إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج، ولكن هناك قد تم إكتشاف إصابتها بغيبوبة شديدة وبعدها بلحظات قليلة قد تم الإعلان عن وفاتها.

5 معلومات عن الشابة راما شاهين

ولم يكشف أي مصدر مقرب من عائلة راما شاهين أي تفاصيل بخصوص الدفن ومراسم العزاء حتى هذه اللحظة، ولكن من المتوقع بأن تكون هناك تصريحات جديدة لكشف تفاصيل هذه الأمور خلال الساعات المقبلة.