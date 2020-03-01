الفنانة الشابة منة عرفة تتعرض لوعكة صحية وتخضع لعملية جراحية

كشف اليوتيوبر على غزلان الصديق المُقرب من الفنانة الشابة منة عرفة بأنها تعرضت لوعكة صحية صباح اليوم وعلى إثر هذه الوعكة الصحية دخلت إحدي مستشفيات القاهرة الجديدة، وقد نشرت منة عرفة صورة لها وهى مستلقاة على سرير بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة وهو المستشفى الجوي التخصصى بالتجمع الخامس.

وصرح الطبيب واليوتيوبر على غزلان بأن الفنانة الشابة منة عرفة قد دخلت المستشفى صباح اليوم الأحد الأول من مارس لأنها تُعانى من التهابات شديدة بالزائدة الدودية، وأنه من المقرر أن تخضع الفنانة الشابة لاجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة إزالة الزائدة الدودية.

كما قامت الفنانة الشابة منة عرفة بمشاركة متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر خاصية الأستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام، وأظهرت الصورة التى نشرتها منة عرفة تعرضها لوعكة صحية يث ظهرت فى الصورة وهى مستلقية على سرير بأحد المستشفيات بدون أن توضح منة عرفة أية تفاصيل عن حالتها الصحية.

وكانت الفنانة الشابة منة عرفة قد أثارت الجدل فى الفترة الأخيرة بسبب ظهورها فى إحدي الصور وهى تُدخن وترتدي ملابس البحر، كما أن هناك حالة من الجدل مثارة فى الوقت الحالى حول علاقتها بالطبيب واليوتيوبر على غزلان حيث ظهرت معه فى بعض الصور الرومانسية على الثلوج وكذلك ظهورها بصورة متكررة معه فى مقاطع فيديو وصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وانستجرام.