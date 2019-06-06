عاجل| اتهام الفنانة زينة بالتحريض على سرقة “انسيال ألماظ” والتحريات تكشف مفاجأة بالواقعة وأول تعليق رسمي لها على الواقعة

تواصل نيابة القاهرة تحقيقاتها بشأن اتهام الفنانة زينه في سرقة جواهراجي شهيرة وسيدة أعمال، وتحريض خادمتها الأجنبية على سرقة أنسيال ألماظ من كمبوند القطامية هايتس، وتم إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وأجراها رئيس المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس الرائد محمد ملش، وتحرر محضر بالواقعة، وحمل المحضر رقم 4875 لعام 2019، وتم عرضه على النيابة العامة.

تفاصيل اتهام الفنانة زينة في سرقة “انسيال ألماظ”

ووفق التحريات التي أجريت في القضية، أكدت أن شاهد عيان وهو فرد أمن بالكمبوند أكد أنه شاهد خادمة الفنانة زينة بعد هروبها من فيلا الجواهرجي، وسجلت كاميرات المراقبة هذه اللحظات، وتم تسجيل رقم السيارة، والمفاجأة أنه اتضح أن السيارة هي ملك الفنانة زينة واسمها ” وسام رضا إسماعيل”، وأكد محامي الفنانة في تصريحات له مع “مصراوي”، أن سيدرس الوضع القانوني لموكلته بعد الإضطلاع على التحريات، كما قامت صاحبة البلاغ باتهام خادمة زينة وبتحريض منها بسرقة انسيال أماظ من فيلتها الخاصة.

وفي أول تعليق من الفنانة زينة على واقعة اتهامها بتحريض خادمتها على سرقة انسيال ألماظ من جواهرجي، أكدت أن مقدمة البلاغ فيها على علاقة بالإخوان واتهمتهم بنهب الأراضي الخاصة بالدولة، وأن مقدم البلاغ كان على صلة بميدان رابعة ونقل المعتصمين إلى هناك، مؤكدةً أن الله لا ينصر الظالم أبداً.