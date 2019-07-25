عاجل| وفاة الفنانة فوزية عبد العليم منذ قليل في ثاني حالة وفاه اليوم بعد فاروق الفيشاوي

توفي فجر اليوم الخميس الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وذلك بعد تدهور صحته بشكل مفاجئ منذ يومين، ونقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الخاصة، وكان الفيشاوي أعلن منذ شهور قليلة عن إصابته بمرض السرطان عازماً النية على مواجهته ومحاربته والتغلب عليه، ولكن تمكن منه السرطان ودخل في غيبوبة منذ أيام قليلة، وتم التكتم على حالته الصحية بعد تدهورها حتى تم الإعلان عن وفاته اليوم.

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم منذ قليل

وفي نفس اليوم الذي توفي فيه الفنان فاروق الفيشاوي ومنذ ساعات قليلة شهد الوسط الفني حالة وفاه جديدة، حيث توفيت منذ قليل الفنانة التي أسعدت الملايين فوزية عبد العليم، والتي تعد من أبرز الفنانات اللاتي مثلن دور الأم والجدة وبطابع كوميدي، وخلال السطور التالية نذكر لمتابعينا أبرز المعلومات عن الراحلة الفنانة فوزية عبد العليم.

أبرز المعلومات عن الراحلة فوزية عبد العليم

أبرز أعمال الفنانة فوزية عبدالعليم فيلم صاحب صاحبه، وقامت بدور أم الفنان أشرف عبد الباقي.

شاركت بفيلم جاءنا البيان التالي، والذي كان من بطولة محمد هنيدي وحنان ترك.

تعود أصول فوزية عبد العليم إلى فلسطين، ولكنها قضت أغلب عمرها بمصر.

دخلت الوسط الفني في مراحل متأخرة من عمرها.

وقامت الدكنورة نيفين خليفة بنعي والدتها الفنانة فوزية عبد العليم والتي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة المنوفية، وكانت الراحلة مريضة وملازمة للفراش منذ سنوات عديدة.