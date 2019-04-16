الفنانة هند صبري: بكيت من شدّة فرحي في مهرجان “سينما فن” جنوب تونس

أفادت الفنانة هند صبري، الرئيسة الشرفية لمهرجان “سينما فن” بقابِسْ، جنوب شرقي تونس، أنها بلغت درجة البكاء، فرحًا بما حققه هذا المهرجان، من خلال الحضور الجماهيري الكبير لمشاهدة الأفلام السينمائية.

وأعربت هند صبري عن ابتهاجها بنجاح مهرجان “سينما فن” بقَابِسْ، جنوب شرقي تونس، وذلك بسبب الحضور الجماهيري الكبير للأفلام المعروضة، القصيرة، والطويلة، إلى جانب الحضور الكبير للفنانين والفنانات في افتتاح ومتابعة فعاليات المهرجان.

وقالت الرئيسة الشرفية لمهرجان “سينما فن” بقابس، في حوار، تمّ بثّه على الصفحة الرسمية للمهرجان، إنها جدّ فرحة بالعمل الكبير الذي يقوم بها شباب الجهة، الذين يعملون على إنجاح المهرجان، وتسويق صورة جيدة عن مدينة قابس، وعن تونس، خاصة وأنّ هذا الشباب قد أثبت ملكيته للمهرجان، ونحن لم نأت إلا لدعم هذا الشباب، من خلال هذا المهرجان.

بكيت فرحًا

وأشارت هند صبري إلى أنها وصلت إلى مدينة قابس، بعد الافتتاح، ولكنها تؤكد أنها، لمّا شاهدت الجمهور العريض الذي لم تسعه قاعة “لاغورا” للسينما، خلال عرض فيلم “دشْرة”، “بكيت” من شدّة فرحي، وتأكدت من نجاح المهرجان، لأن حضور الجمهور هو مقياس حقيقي لمدى نجاح المهرجان، وتحقيقه لأهدافه.

حوار مع الفنانة هند صبري

وفيلم “دشرة” للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق، هو فيلم طويل، يحكي قصة فتاة، وهي طالبة جامعية، تبحث صحبة صديقيها عن حلّ لجريمة قديمة، بقيت تفاصيلها غامضة، ويأخذهم بحثهم عن الحقيقة إلى “دشرة” (أي قرية صغيرة) وسط الغابة، فيشعرون بالخوف، والرعب، بسبب عزلتهم في هذه الــ “دشرة”..

وأكدت أنّ مشاهدة الأفلام، والمشاركة في مختلف الفعاليات التي يتضمن برنامج المهرجان دليل على أنّ الهدف قد تحقق، وأنّ أسس المهرجان قد ترسّخت بثبات، وهذا حلم الجميع من خلال تنظيم هذه الدورة لمهرجان “سينما فن” بقابس، وهو ما يفتح الآفاق أمام الهيئة المنظمة لمزيد العمل من أجل الاستعداد للدورة القادمة، حتى تحقق النجاح المرجوّ.

أفلام من بطولة هند صبري

وحول الأفلام التونسية المتّصلة بالفنانة هند صبري، والتي أدت دور البطولة فيها، وكانت بداياتها، قالت: “لقد تمّ عرض فيلم “صمت القصور” للمخرجة مفيدة التلاتلي، و”ريح السّدّ” للمخرج النوري بوزيد، وفيلم “صفائح من ذهب” للمخرج النوري بوزيد”، مضيفة أنّ البرنامج فيه العديد من الأفلام، للكبار والصغار، أفلام تونسية، وعربية، وأوروبية، وداعية سكّان مدينة قابس إلى الحضور بقوة، لمشاهدة جميع الأفلام، وتشجيع المهرجان، حتى يقدّم أفضل ما يمكن في الدورات السابق، وحتى يحتلّ مكانة حقيقية في وعي وثقافة سكّان منطقة قابس.

وأكدت أنها ستشارك، بعد، أي يوم الأربعاء القادم، في ورشة تدريبية عن إدارة المثل، بمعهد الفنون والحرف بقابس، وذلك في إطار فعاليات مهرجان “سينما فن”، في دورته الأولى.

أفلام قصيرة و طويلة لكل الأذواق

وتضمّن برنامج مهرجان “سينما فن” بقابس، عددًا كبيرًا من الأفلام القصيرة والطويلة، منها “الحال زين يالله” للمخرجة رباب مباركي، و”شوكة وسكين” للمخرج آدم عبد الغفار، و”بطيخ الشيخ” للمخرجة كوثر بن هنية، و”زيّ الشمس” للمخرجة هناء محمود، و”أراضي” للمخرج عز الدين قصري، و”قبل ما نفلّ” للمخرجة نديم حبيقة. و”يوم أضعت ظلّي” لسؤدد قعدان، و”غداء العيد” للوسيان بورجيلي، و”الجمعية” لريم صالح، و”فتوى” لمحمود بن محمود، و”حبّ برذي” لجومانا منّاع، و”لقشة من الدنيا” لنصر الدين السهيلي، و”تأتون من بعيد” لأمل رمسيس، و”في عينيّا” لحبيب بالقاضي، و”دشرة” لعبد الحميد بوشناق..

وتم افتتاح مهرجان “سينما فن” بقابس، يوم الجمعة الماضي، بفيلم سينمائي مصري، بعنوان “ليل/خارجي” للمخرج أحمد عبد الله، وذلك بحضور بطلته منى هلا. هذا الفيلم، كتب قصته شريف الألفي، وشارك في تمثل أبرز أحداثه كل من كريم قاسم، وشريف دسوقي، ومنى هلا، وبسمة عمر، وعابد أحمد مجدي، وتابعه جمهور غفير من عشّاق الفن السابع.

وتتواصل فعاليات مهرجان “سينما فن” بمدينة قابس، جنوب شرقي تونس، حتى الثامن عشر من أبريل الجاري.

← آخر خبر: