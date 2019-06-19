الفنان أحمد أمين يُعلن إصابته بمرض خطير ويُجري عملية جراحية خلال أيام

قال الفنان الكوميدي “أحمد أمين” إنه أصيب بمرض شديد في الحنجرة يستلزم إجراء عملية جراحية خلال أيام وأنه كان قد أهمله لفترة طويلة مما جعل إصابته تتفاقم وسيضطر للجراحة نظراً لتطور المرض للأسف.

وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال “أمين”: “حدثت لي إصابة في الحنجرة منذ فترة وقد أهملتها ونتيجة الإهمال هي أنني للأسف سأضطر غالباً للخضوع لعملية جراحية خلال أيام، لكن الأكيد أنني لن أستطيع استخدام صوتي لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل”.

التوقف عن العمل

وأضاف الفنان الكوميدي المعروف أنه سيضطر للتوقف عن العمل بسبب المرض وعدم قدرته على الكلام لفترة طويلة وأضاف مازحاً “إلا لو كانت كوميديا صامتة”، وتأسف لعدم قدرته حتى على الرد على الاتصالات على الهاتف نظراً لوجوب امتناعه عن استعمال حنجرته.

وأضاف: “والحمدالله اني مش مرتبط بحاجة وماحدش هايتعطل بسببي.. ومش هاعرف ارد على التليفون.. بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي.. وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى.. وقدر الله وماشاء فعل”.