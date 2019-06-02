“والصور الأولى له من داخل العناية المركزة” آخر التطورات الصحية للفنان حسن حسني بعد تعرضة لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان حسن حسني بالأمس إلى أزمة صحية مفاجئة تم نقله على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، وإيداعه غرفة العناية المركزة، وفور تعرض الفنان لوعكته الصحة تصدر مواقع التواصل الاجتماع وخاصة “تويتر”، بل إنه أصبح “تريند” بتويتر، وانهالت التعليقات الداعية له بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبيته وجمهوره وهو في أحسن حال.

الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني

وحول الحالة الصحية للفنان حسن حسني بعد نقله إلى المستشفى، أكد أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم على أن حالة حسن حسني استدعت نقله إلى المستشفى، وأشار مكرم إلى أن شركة الخدمات الإعلانية المتحدة قامت بالتكفل بعلاج حسن حسني على نفقتها الخاصة والتكفل بجميع مصاريف علاجه، وطالب مكرم جميع أحباب وجمهور الفنان بالدعاء بالشفاء العاجل في هذه الأيام المباركة.

وفي سياق متصل قامت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بإصدار بيان رسمي تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة بعد تكفلها بعلاج الفنان القدير حسن حسني، وأكدت النقابة في بيانها أن حسني هو أحد رموز الفن العربي والمصري وما فعلته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية ما هو إلا تكريم للفنان.

ويذكر أن الفنان القدير حسن حسني كان له دور شرفي في مسلسل يعرض خلال هذه الأيام وهو مسلسل “أبو جبل”، كما تداول بعض النشطاء صورة للفنان من داخل العناية المركزة لم يتسن لنا التأكد من صحتها، ونتمنى الشفاء العاجل للفنان القدير.