“بالصور وفي أول ظهور بعد مرضه” الفنان حسن حسني يدخن الشيشة بصحبة هنيدي ويعلق “متعرفوش محل بيبيع كحك” 

بالأمس تناقلت وسائل الإعلام المختلفة خبر نقل الفنان حسن حسني إلى المستشفى ودخوله إلى العناية المركزة، بعد أزمة صحية تعرض لها وفور انتشار الخبر تصدر الفنان مواقع البحث، وأصبح ترند تويتر، وعجت وسائل الإعلام بالدعاء للفنان أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، بل وطالب بعض الفنانين بالدعاء له، وتكفلت إحد الشركات الإعلانية بعلاج حسني على حسابها، ووجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر للشركة في بيان لها.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان حسن حسني

إلا أنه اليوم قام الفنان بمفاجئة الجميع بنشر صورة تجمع بينه وبين الفنان حسني، وظهر حسني فيها وهو يتحدث في الهاتف المحمول ويمسك في يده الأخرى بالشيشة، وأكد هنيدي قائلاً “اطمئنوا عمي حسني زي الفل والصوره لايف وهو بيشرب الشيشه كمان”، وقام الإعلامي عمرو أديب بالرد على تغريدة هنيدي يطلب منه أن يبلغ سلامة للفنان القدير حسن حسني.

وليس ذلك فقط بل قام حسن حسني بنفسه بكتابة تغريدة ساخرة رداً على أنباء وفاته وتناقل الشائعة بشكل كبير، وقال حسني في تغريدته “متعرفوش محل يبيع كحك العيد ولكن بدون إشاعات”، وفور تدوينته تلقى الفنان حسن حسني تعليقات كثيرة بالدعاء له بالصحة والعافية وطول العمر.