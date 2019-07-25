الفنان فاروق الفيشاوي في ذمه الله صباح اليوم

ضمن المتابعة المستمرة في اخبار حالة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، فقد أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسطة المصرية على أن الممثل المصري فاروق الفيشاوي قد فارق الحياة في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس الموافق 25-07-2019، وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، ونتقدم نحن في إدارة موقع كلمة دوت اورج بالتعازي لعائلة الفقيد، ونسأل الله أن يتغمده في رحمته،هذا وقد نقلت الوكالة عن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منير مكرم على ان صلاة الجنازة على الفنان سوف تقوم بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد مصطفي محمود بالمهندسين.

فاروق الفيشاوي حالته المرضية

دخل الممثل الراحل فاروق الفيشاوي في غيبوبة كبدية في مساء يوم الإربعاء الموافق 24-07-2019، وذلك نتيجة وعكة صحية تعرض لها في الاونة الأخيرة، يذكر ان قد تم الكشف عن إصابته بمرض السرطان، وذلك في أثناء تكريمه في مهرجان بالإسكندرية، وقد تحدث وقتها الفنان : ” ترددت كثيراً جداً في أن أقول هذا، لانني لا أريد أن أري إي زعل أو إنزعاج من أحد منكم، لانني شخصيا لست منزعجاً، قمت بالعديد من التحاليل والفحوصات والأشعة، وقد أخبرني الطبيب أنني مصاب بمرض السرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، بالعزيمة والإصرار سوف أنتصر على ذلك المرض .

من هو فاروق الفيشاوي

ولد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في محافظة المنوفية في 5-02-1952، وقد التحق في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد قام بالعديد من الأدوار في العديد من الأفلام والمسلسلات، ومن ابرز تلك المسلسلات ” ليلة القبض على فاطمة” وحافة الهاوية وعصفور في القفص وأبناء العطش والعديد من الأعمال.