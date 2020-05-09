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الفنان محمد عز يوضح حقيقة زواجه من الفنانة منى فاروق “صور”

بواسطة أمين إبراهيم

خلال الساعات الماضية كشف الفنان محمد عز، حقيقة الصورة التي تداولها عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، والتي ظهر فيها مع الفنانة منى فاروق، حيث نشرت الفنانة مؤخرًا، صورة جديدة لها عبر الحساب الرسمي لها على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، جمعتها مع الفنان محمد عز، وهي ترتدي فيها فستان زفاف أبيض وطرحة وهو يمسك بيديها، معلقة على الصورة: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

الفنان محمد عز يرد على منى فاروق

وهذا الأمر دفع الفنان محمد عز، للرد على الصورة التي نشرتها الفنانة منى فاروق، من خلال نشر عدة صور جديدة له على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تجمعه مع أسرته (زوجته وأولاده)، معلقًا على الصورة: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات زوجتي وأولادي ربنا يخليكو ليا العمر كله”.

كما رد على بعض المتابعين له على على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يردون التأكد من صحة الصورة قائلًا:

“إشاعة طبعا، أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير وعايش لبيتي وزوجتى وأولادى ربنا يخليهم ليا، ملعون أبو السوشيال ميديا اللي خلت ناس قذره تستحل حرمات حياة الناس لمجرد لم شويه فولورز ولايكات، الصوره المنتشره من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الاب الروحى ) الجزء التانى”.


الصورة من كواليس مسلسل الأب الروحي

وقال الفنان محمد عز، في تصريحات صحفيه له، معلقًا على الصورة التي نشرتها الفنانة منى فاروق، إن هذه الصورة من الكواليس الخاصة بمسلسل “الأب الروحي”، مضيفا:”ربنا يخلى زوجتى وأولادى”.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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