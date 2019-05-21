عاجل “بالصور”| إصابة الفنان محمد نجم بجلطة دماغية مفاجئة منذ قليل وحالته خطيرة وتكتم شديد من أسرته

أصيب منذ قليل الفنان الكبير الكوميدي محمد نجم بجلطة في المخ، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة بشكل عاجل، ووصف بعض الفنانين حالة نجم بأنها خطيرة، كما طالب عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان طلعت زكريا بالدعاء لنجم الكوميديا محمد نجمبالشفاء العاجل، ولم يكشف زكريا المزيد عن تفاصيل مرضه، كما يوجد حالة من التكتم الشديد من أسرة الفنان حول حالته الصحية.

تفاصيل حالة الفنان محمد نجم

ويبدو أن حالة النجم والفنان الكبير محمد نجم خطرة، وذلك بعد قيام طلعت زكريا بكتابة منشور له على الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه مخاطباً جمهوره ادعو الله معي أن يشفي محمد نجم، وجاء منشور زكريا بعد نقله إلى العناية المركزة، كما قال أحد أعضاء اللجنة الصحية بالمهن التمثيلية وهو الفنان منير مكرم، أنه في الطريق الآن إلى المستشفى لزيارة رائد المسرح المصري محمد نجم، مؤكداً أن حالته خطيرة.

ويذكر أن نجم قد اكتسب الشهرة الواسعة التي نالها من خلال أعماله التي اتسمت بالكوميدية من خلال مسرحياته، وعلى رأسها

عش المجانين.

أعقل يا مجنون.

عبده يتحدى رامبو.

أولاد دراكولا.

البلدوزر.