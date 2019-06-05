الفنان محمد نجم في ذمة الله في اول ايام عيد الفطر المبارك

الفنان الكوميدي محمد نجم يرحل عن عالمنا في اول ايام عيد الفطر المبارك اليوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م عن عمر يناهز الخامسة والسبعون عاماً بعد صراع مع المرض , حيث وافته المنيه بأحد مستشفيات الدقي، إثر تعرضه لجلطة دماغية منذ أسابيع.

وسيتم بمشيئة الله تشييع جنازة الراحل بعد صلاة عصر اليوم وذلك بحسب تصريح ابن الفنان الراحل شريف نجم , لكنه لم يحدد مكان الصلاة , وهو متواجد بالمستشفى لإنهاء إجراءات نقل الجثمان تمهيدًا لصلاة الجنازة.

نبذة عن حياة الفنان محمد نجم

الاسم الحقيق للفنان الراحل محمد نجم هو محمد محمد علي عوض وولد في 14 يناير 1944 م بقرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية., وقد بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون , ثم عمل في مسرح عبد المنعم مدبولي , وبعد ذلك قام بتأسيس مسرحه الخاص , حيث قد العديد من المسرحيات التى حقق الكثير منها النجاح والشهرة .

ومن اشهر مسرحيات الراحل مسرحيات “عش المجانين” و”البلدوزر”، و”اعقل يا مجنون”، و”عبده يتحدى رامبو”، و”النمر”.